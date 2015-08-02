تالاب هامون بعنوان ذخیرگاه زیست کره مرزی معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تالاب هامون از سه دریاچه کوچک به نام‌های هامون پوزک (میانی)، هامون صابوری (شمالی) و هامون هیرمند تشکیل شده ‌استکه در زمان وفور آب به هم متصل می‌شوند و دریاچه هامون را تشکیل می‌دهند، افزود: امسال در هامون صابوری که از رودخانه فراخ تغذیه می شود آب خوبی وارد کشور شد.

وی با اشاره به اینکه آب هامون صابوری با انجام لایروبی، اقدامات اصلاحی و بندهای کنترل آب در کانون های گرد و غبار مدیریت شد، اظهار داشت: این اقدامات به گونه ای بود که در کمترین زمان ممکن آب به منظور افزایش پوشش گیاهی و کنترل گردو غبار به نقاط حساس هدایت شد.

محمودی با اعلام اینکه در مدیریت آب هامون صابوری ۱۰۰ درصد موفق بودیم، افزود: تا امروز در هامون صابوری آب وجود دارد و پوشش گیاهی خوبی در این منطقه مشاهده می شود و دامداران و کشاورزان در حال استفاده از منابع این تالاب هستند و به نوعی ذرات گرد و غبار به نفع مردم کنترل شده است.

دایک مرزی تالاب هامون تخریب شد

وی با اشاره به تخریب دایک مرزی هامون، گفت: اقدام به تخریب و بازگشایی حدود یک کیلومتر از دایک مرزی در قسمت هامون پوزک (شرق تالاب) در حالی صورت گرفت که در ۱۵-۱۰ سال گذشته کمتر از ۸۰ متر از دایک مرزی باز بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پس از تخریب و بازگشایی این بخش در مجموع حدود ۵/۴ کیلومتر از دایک مرزی باز شده است، افزود: لایروبی و تعریض کانال های اصلی منتهی به تالاب های بین المللی هامون از دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور تسریع روند احیا بوده است.

انتقال برنامه ریزی شده آب در هامون منجر به کنترل شدت گرد و غبار منطقه شد

محمودی با اعلام اینکه امسال آب ورودی در بخش شرقی تالاب هامون یک سوم سال گذشته از رودخانه وارد کشور شده است، افزود: با برنامه منسجم آب را به حساس ترین نقاط منتقل و به کنترل گرد و غبار، چرخش اکولوژیکی تالاب و افزایش تولید گیاهی کمک موثری کردیم.

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان وضعیت تالاب هامون با توجه به مقدار آبی که وارد این تالاب می شود از نظرمردم و کنترل پدیده گرد و غبار رضایتبخش است.

وی از معرفی تالاب هامون بعنوان ذخیرگاه زیست کره مرزی و پارک صلح خبر داد و گفت: این تالاب در دو کشور ایران و افغانستان واقع است و در صورت معرفی بعنوان ذخیرگاه مرزی نگاه بین المللی به تالاب هامون بیشتر می شود.

محمودی تصریح کرد: برای حفاظت از تالاب بین المللی هامون سلسله اقدامات ملی، منطقه ای و بین المللی انجام شده و همچنان ادامه دارد که ثبت آن در یونسکو به عنوان ذخیرگاه زیست کره یکی از این فعالیت های در حال انجام است.

سهولت پیگیری حق آبه هامون پس از ثبت به عنوان ذخیرگاه زیست کره مرزی

وی ادامه داد: با معرفی هامون بعنوان ذخیرگاه زیست کره مرزی بودجه های بین المللی برای مدیریت تالاب افزایش می یابد و موضوع حق آبه هامون با جدیت بیشتری دنبال می شود.

محمودی با اشاره به اینکه تالاب هامون زینت ایران و افغانستان است و با توجه به سابقه تاریخی و وابستگی مردم این دو کشور به این تالاب می تواند به عنوان پارک صلح معرفی شود، افزود: تاکنون مذاکراتی با اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد ( UNDP ) و وزارت محیط زیست افغانستان داشته ایم و به توافقاتی خوبی دراین زمینه رسیده ایم.

بنابراین گزارش، منطقه حفاظت شده هامون به دلیل قرار گرفتن در مرکز مناطق کویری و نیمه کویری کشورهای ایران و افغانستان در حقیقت تنها مامن زیست پرندگان مهاجر شرق کشور است و تا کنون بیش از ۱۸۳گونه پرنده در دریاچه هامون مشاهده شده است.

بیش از۱۰۰گونه جانوری از جمله گراز، گربه وحشی و روباه نیز در حواشی این دریاچه زیست می‌کردند که قطع جریان آب هیرمند به مرز ایران، کمبود نزولات آسمانی، خشکیدن هامون و در نهایت بروز خشکسالی و استمرار آن باعث شد تا مهاجرت پرندگان و حیات جانوران در این منطقه به مخاطره بیافتد.

هامون بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران

همچنین تقسیم بندی پرندگان در قالب ۵۱ ‪ خانواده نشان‌دهنده تنوع کم نظیر انواع پرندگان در این منطقه است و لذا از بعد ملی و بین المللی این تالاب از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت پرندگان معرفی شده است.

گفتنی است، تالاب بین المللی هامون یکی از تالاب های مهم دنیا و بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران محسوب می شود که با مساحتی حدود ۵۷۰۰ کیلومتر مربع و دامنه عمقی ۱ تا ۵ متر در ناحیه کویری و بیابانی شرق کشور، در منطقه سیستان واقع شده است.