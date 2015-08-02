سمینار آموزشی"سفارشات خارجی و اعتبارات اسنادی"در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاق یاسوج بعدازظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این سمینار یک روزه در راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی اتاق یاسوج برگزار شد.

جبار کیانی افزود: این سمینار با جضور جمعی از بازرگانان، فعالین اقتصادی، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان برگزار شد..

وی اظهار داشت: مدرس این دوره استاد سید علیرضا خرم از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران بود.

رئیس اتاق یاسوج افزود: در این سمینار مباحثی از جمله جایگاه اعتبار اسنادی در سفارشات خارجی، انواع روشهای پرداخت در خرید و سفارشات خارجی، تعریف و مزایای اعتبار اسنادی از دیدگاه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، تعهدات و حدود مسئولیتهای بانکها در اعتبارات اسنادی، معایب اعتبار اسنادی و راهکار لازم در خصوص رفع معایب آنها مورد بررسی قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: انواع ال سی و کاربرد هریک از انها از دیدگاه بانک و بازرگانی بین الملل، نکات مهم بانکی در اعتبارات اسنادی، پارامترهای مهم بازرگانی در اعتبارات اسنادی، مدارک و هزینه های مورد نیاز جهت افتتاح اعتبار اسنادی، اسناد مورد نیاز بانک جهت پرداخت وجه به ذینفع اعتبار اسنادی، تمدیدیه و اصلاحیه اعتبار اسنادی توسط بانکهای عامل تدریس شد.