به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۵۸۲۵۱/۲۵۳/۱/۲۲ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۳۱ و ۷۰۷۰۸/۹۴/۱مورخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۸ دایر بر توقف صدور پروانه کاغذی(برگ سبز) ضروری است دستور فرمایند ضمن رعایت کامل مفاد دستورالعمل «نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز» ابلاغی به شماره ۱۹۷۸۰۰/۱۰۲/۶ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۲۸ در خصوص موارد مشروحه ذیل اقدام لازم معمول دارند:

۱- نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی و بند ژ ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۱ دستورالعمل مذکور و در اجرای ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مرحله انطباق اسناد مثبته گمرکی با کالای مکشوفه، ارائه اصل اسناد مثبته گمرکی، مورد تأکید قانونگذار می باشد، به استناد مواد ۶ و ۸ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۱۷ و بندهای ب و ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۱۵ داده پیام و سند الکترونیکی در حکم نوشته و سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

۲- وفق ماده ۶۵۵ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۰۴ و الحاقی ۱۳۹۳.۰۷.۰۸ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ و اوراق قضایی، نشانی و مانند آنها لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معبتر است.

۳- نظر به اینکه رسید پروانه الکترونیکی صرفا جهت رهگیری پروانه الکترونیکی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارائه شده و ذاتا فاقد اعتبار جهت ارائه به مراجع رسیدگی کننده به عنوان اسناد مثبته گمرکی می باشد لذا مقتضی است در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع به شرح ذیل اقدام گردد:

الف) مرجع رسیدگی کننده حسب ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ارسال اوراق مؤثر پرونده به آن گمرک صرفا براساس شماره سریال (ثبت) اظهارنامه مندرج در رسید پروانه الکترونیکی اقدام به استعلام بررسی اسناد ابرازی با کالای مکشوفه می نماید.

ب) پس از وصول استعلام مرجع رسیدگی کننده به گمرکات اجرایی کلیه عملیات انطباق کالا با شماره سریال(ثبت) اظهارنامه براساس اطلاعات موجود در سامانه جامع امور گمرکی صورت می پذیرد. (بدون نیاز به اخذ اسناد فیزیکی از گمرک ذیربط)

ج) از آنجا که براساس بند خ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دایر بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد و حسب تبصره ذیل ماده ۳۳ و قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه (استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود) این امکان فراهم شده که پس از هر بار انطباق اسناد مثبته گمرکی براساس اطلاعات موجود در سامانه جامع امور گمرکی با کالای مکشوفه به میزان کالای انطباق یافته کسر و در خاتمه اخطار استفاده کامل از سند مثبته گمرکی ارائه شده را اعلام دارد.

ذکر این نکته ضروری می نماید که درخصوص استعلام های موضوع ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مراجع رسیدگی کننده، اسناد مثبته ای که تاریخ صدور آنها از ابتدای سال جاری است جهت بررسی انطباق کالا با اسناد مثبته گمرکی نیازی به مکاتبه درخصوص اخذ اظهارنامه از گمرک مربوطه نبوده و می بایست براساس اطلاعات و اسناد الکترونیکی پیوست اظهارنامه، موجود در سامانه جامع امور گمرکی اقدام لازم معمول شود.

۴- مستند به مواد ۷۳۵ و ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) موضوع مواد ۷ و ۶ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸.۰۳.۰۵ جعل رایانه ای و استفاده از داده ها یا کارت ها یا تراشه ها با علم به مجعول بودن آنها جرم انگاری شده لذا مقتضی است مفاد قانون اخیرالذکر و قانون تجارت الکترونیکی و آئین دادرسی جرایم رایانه ای (مواد ۶۶۴ تا ۶۸۷ آیین دادرسی کیفری) جهت طی تشریفات قانونی نزد مراجع محترم قضایی مدنظر قرار گیرد.

۵- با توجه به اینکه در ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی) پیش بینی شده است لذا در تهیه و تنظیم گزارش وقوع جرم قاچاق کالا و همچنین اعلام جرم از حیث جعل و استفاده از سند مجعول این ماده نیز ملحوظ نظر واقع شود.

۶- حسب بند ج ماده ۲ دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در گمرک جمهوری اسلامی ایران، مدت نگهداری اسناد و سوابق مربوط به عملیات گمرکی به مدت ده سال و شش ماه به صورت فیزیکی و برای همیشه به صورت الکترونیکی است.