به گزارش خبرنگار مهر، وحید خلیلی اردلی بعد از ظهر یک شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه آموزش های جهاد دانشگاهی در استان چهارمحال و بختیاری تخصصی تر می شود، اظهار داشت: در تلاش هستیم که آموزش را در این استان توسعه دهیم و آموزش های جدید و نیاز بازار را در این استان به فراگیران آموزش دهیم.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی ریشه دارترین کار جهاد دانشگاهی است که این مرکز برای اولین بار در استان دوره های آموزشی رایانه را برگزار کرد.

وی ادامه داد: مجوز برگزاری ۳۴ دوره آموزشی را در سطح استان گرفته ایم و در تلاش هستیم که کیفیت آموزش ها را بالاتر ببریم.

رئیس جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه تصریح کرد: مرکز بانک خون بند ناف چهارمحال وبختیاری بیست و سومین مرکز استانی بوده است در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است.

وحید خلیلی اردلی یادآور شد: مردم استان چهارمحال و بختیاری از این به بعد می توانند برای جمع آوری سلول های بنیادین بند ناف جنین خودشان به بانک خون بند ناف جنین جهاد دانشگاهی استان مراجعه کنند.

۲۰ نمونه خون در بانک خون بند ناف چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است

رئیس جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون ۲۰ نمونه خون در این بانک از سطح استان ذخیره سازی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرکز جدید افکار سنجی در جهاد دانشگاهی استان راه اندازی می شود، عنوان کرد: شورای پژوهش این مرکز تشکیل شده است و این مرکز به صورت تخصصی دایر می شود.

وحید خلیلی اردلی یادآور شد: دو مرکز تخصصی فناوری اطلاعات و انرژی های نو توسط جهاد دانشگاهی در این استان دایر می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری با توجه به ظرفیت شرایط اقلیمی می تواند در مسیر استفاده از انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی قرار گیرد.