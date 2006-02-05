لبناني ها با آتش زدن ساختمان كنسولگري دانمارك خشم خود را از اهانت غربي ها به مقدسات اسلام ابراز كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه العربيه، درادامه اعتراض هاي مسلمانان به اقدام روزنامه دانمارك ، نروژ و روزنامه هاي فرانسوي كه با كشيدن كاريكاتورهايي به ساحت مقدس پيامبراسلام اهانت كردند، امروزمسلمانان لبنان، با برپايي تظاهراتي دفتر كنسولگري دانمارك را به آتش كشيدند.

خبرگزاري فرانسه نيزگزارش داد : تظاهرات كنندگان درخيابان هاي شرق بيروت، اعتراض خود را نشان دادند.

تظاهرات كنندگان لبناني برروي چهارپايايي پرچم دانمارك را قراردادند

نيروهاي پليس لبنان با شليك تيرهاي هوايي سعي داشتند مانع از حضور تظاهر كنندگان در دفتر كنسولگري شوند، اما در مقابل تظاهركنندگان به سوي نيروهاي پليس سنگ پرتاب كردند و درگيري هايي بين آنان نيز به وجود آمد.

پايگاه ايلاف به نقل ازمنابع بيمارستاني اعلام كردند: در اين درگيري ها 28 تن زخمي شدند.

دولت دانمارك نيز ازتمام اتباع خود درلبنان خواست اين كشوررا ترك كنند.

اين در حالي است كه فواد سنيوره نخست وزيردولت لبنان دربرنامه اي تلويزيوني، خشونت ها و اغتشاش هاي به وجود آمده درتظاهرات امروزلبناني ها را محكوم كرد.

سوري ها نيزروزگذشته دراعتراض به اهانت رسانه هاي غربي به ساحت مقدس پيامبر اسلام (ص) ساختمان هاي دو سفارت دانمارك و نروژ را به آتش كشيدند.

درواكنش به اين اقدام سوري ها، اتريش كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد حملات به ساختمان سفارت هاي نروژ و دانمارك را در دمشق و غزه محكوم كرد.

آمريكا نيزحمله به اين سفارتخانه ها را دردمشق محكوم كرد.

روزنامه "يولند پستن" چاپ دانمارك 30 سپتامبر گذشته 12 كاريكاتورتوهين آميز بر ضد مقدسات مسلمانان ترسيم كرد كه خشم مسلمانان را در دانمارك و خارج آن به دنبال داشت.

5 ماه پس از انتشار تصوير توهين آميز از پيامبر اكرم (ص) در يك روزنامه دانماركي و بدنبال احضار سفير عربستان از اين كشور، رئيس تحريريه روزنامه دانماركي روز شنبه به طور رسمي از جهان اسلام عذرخواهي كرد.

به دنبال انتشار تصويرموهن از نبي اكرم (ص) و بازتابهاي آن در جهان عرب و اسلام و همچنين عكس العمل همه مسلمانان نسبت به اين موضوع و حتي فراخوانده شدن سفير عربستان از دانمارك، رئيس تحريريه روزنامه جيلاندزبوستن" دانماركي از جهان اسلام عذرخواهي كرد.