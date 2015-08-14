سبقت بجوئید/ گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۵۳

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلیپ صوتی گزیده‌ای است از اولین جلسه سلسله مباحث «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» که در سال ۱۳۵۳ در مسجد امام حسن مجتبی(ع) در مشهد مقدس برگزار می‌شده است.

بخشی از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در این صوت می‌شنوید:

ای انسانی که برای یک وجب زمین در فلان منطقه عالم حاضری سبقت بگیری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی تا بتوانی در مزایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان سرمایه، در تحصیل امتیازات مادی هرچه بیشتر مسابقه بدهی؛ اگرچه شرافت‌ها و فضیلت‌ها را هم زیر پا گذاشته باشی. ای انسان! به تو نمی‌گویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کار نزن. دین نمی‌گوید نیروهایت را متوقف بگذار. دین می‌گوید سرعت بگیر هرچه بیشتر. اما به سوی چه؟ به سوی چیزی که شایسته توست نه به سوی زندگی مادی دنیا که هرچه باشد برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ! به سوی چیزی که با عظمت تو، ‌با مقام تو سازگار باشد که انسان عالی‌ترین موجودات این جهان است.