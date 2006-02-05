هشدار وزارت بهداشت درباره چاي هاي غير مجاز وارداتي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، با توجه به اينكه واردات چاي فرآيند شده زير 10 كيلوگرم مجاز نيست و بالاي 10 كيلوگرم پس از اخذ مجوز ورود از وزار بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درواحدهاي بسته بندي داراي پروانه ساخت به صورت مخلوط با چاي داخله و يا به تنهايي (صد درصد خارجه) بسته بندي مي شود و در صورتي كه چاي بدون مجوز وارد شود با توجه به اينكه هيچگونه كنترل بهداشتي بر آنها اعمال نمي شود ممكن است از نظر آلودگي هاي ميكروبي و شيميايي مانند اسانس يا تركيبات غير مجاز، رنگ، باقيمانده آفت كش ها، فلزات سنگين و خاكستر داراي مشكلاتي باشند كه سلامت مصرف كننده را به خطر بيندازد، لذا مصرف چاي هاي غير مجاز وارداتي به هيچ وجه مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نيست.

بر اساس اين گزارش چاي بسته بندي بايد داراي مندرجات زير باشد:

1- شماره پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت

2- نام و نشاني واحد بسته بندي

3- تاريخ بسته بندي و انقضاء مصرف

4- مواد تشكيل دهنده

5- نام تجاري محصول



شايان ذكر است عرضه چاي فله مورد تائيد نيست و طبق بررسي هاي به عمل آمده عرضه چاي هاي بسته بندي شده جيهان ، زرين ، الوكوزي ، محسن ، اكبر ، محمود ، دوغزال و احمد غير بهداشتي بوده و مورد تائيد نيست.