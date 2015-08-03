به گزارش خبرنگار مهر، نخستین خبر سردار کاظم مجتبایی که صبح دوشنبه در جمع مدیران رسانهها و خبرنگاران قم عنوان کرد، کشف دو انبار مواد مخدر کشور بود و پلیس قم در چهار ماهه نخست امسال ۳۳۰ توزیع کننده مواد مخدر، ۵۰ قاچاقچی بزرگ و هزار و ۸۷۰ معتاد را دستگیری و جمع آوری کرده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر، ترانزیتی است، گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در چهار ماهه امسال حدود سه برابر مدت مشابه آن در سال گذشته است.
متلاشی شدن باند جعل و کپی کارتهای عابربانک
خبر دوم سردار مجتبایی دستگیری باندی است که کارش جعل و کپی کارتهای عابر بانک مردم و خالی کردن حسابهای بانکی آنها با شگرد حرفهای بود.
فرمانده انتظامی استان قم در توضیح این خبر گفت: کار این باند، نصب اسکینر بر روی کارتخوانها و دستگاههای عابربانک بود که با این کار، وقتی مشتریان از این دستگاهها بهرهبرداری میکردند، خودبخود کارت آنها کپی میشد و بعد با شگرد خاصی رمز آنها را به دست میآوردند و اقدام به خالی کردن حساب بانکی میکردند.
وی افزود: این افراد رمز کارت ۳۰ مشتری را به دست آورده بودند ولی پولها را مستقیم برداشت نمیکردند بلکه از حساب این فرد به حساب شخص دیگری منتقل و سپس برداشت میکردند.
این باند حرفهای که سه نفر از عاملان اصلی آنها دستگیر شدهاند در ۱۰ استان کشور فعالیت میکردند و بیش از ۶۰ میلیون تومان از پول مشتریان بانکی را از حساب آنها خالی کردند.
مجتبایی با اشاره به اینکه آغاز جعل و کپی کارت عابر بانک در پمپ بنزین یکی از شهرها اتفاق افتاد به شهروندان توصیه کرد که کارت بانکی و رمز آن را در اختیار دیگران نگذارند.
دستگیری سارقان کتابهای نفیس
سومین خبر مهم فرمانده انتظامی استان قم دستگیری ۸ نفر از عاملان سرقت کتابهای نفیس و خطی از یکی از کتابخانههای مشهور قم بود.
این افراد اقدام به خارج کردن ۴۵ کتاب نفیس و خطی از کتابخانه مشهوری در قم کرده بودند که برخی از این کتابها مربوط به قرنهای پنجم و ششم هجری قمری بوده که به دلیل منحصر به فرد بودن، قابل قیمت گذاری نیست.
مجتبایی با بیان اینکه تاکنون ۳۰ کتاب برگردانده شده، افزود: تعدادی از کتابها که سارقان قصد داشتند آنها را از کشور خارج کنند، با هوشیاری پلیس و همکاری مسئولان کتابخانه برگردانده شده است.
نظر شما