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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۴

رئيس كميسيون قضايي مجلس در ديدار از نمايشگاه عطر سيب:

تقارن محرم و دهه فجر فرصتي براي تبيين ريشه هاي عاشورايي انقلاب اسلامي است

رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: تقارن ايام محرم و دهه فجر فرصت خوبي براي تبيين دوباره ريشه هاي عاشورايي انقلاب اسلامي است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد تقي محصل همداني درديدار از نمايشگاه عطر سيب در مصلاي امام خميني (ره) تاكيد كرد: حضرت امام خميني (ره) مي فرمودند ما هرچه داريم از محرم و صفر است و به همگان توصيه مي كردند كه محرم و صفر را زنده نگهدارند.

وي افزود: جاي خوشبختي است كه مردم ما پرشورتر از هميشه آمادگي مشاركت و حضور در جهت پاسداشت مناسبت هاي مذهبي و به ويژه احياي ارزش هاي قيام حسيني را دارند و حضور گسترده نمايندگان هزاران هيأت مذهبي در نمايشگاه عطر سيب مصداق عيني اين امر است.

بنا به اين گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، سومين نمايشگاه عطر سيب، ويژه اهداي اقلام فرهنگي و تجهيزات 8 هزار هيأت عزاداري شهر تهران، در شبستان مصلاي امام خميني (ره) برپا گرديده و هر روز تا تاريخ 18 بهمن ماه از ساعت 10 تا 20 پذيراي نمايندگان مساجد حسينيه ها و تكايا است.

کد مطلب 287367

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