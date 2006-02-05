نمايندگان اديان عراق خواستار وضع راهكارهاي قانوني براي جلوگيري از توهين به اديان الهي شدند

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، نمايندگان شيعيان و سنيان عراقي بعد از ظهر شنبه 15 بهمن ماه در بغداد طي نشستي خواستار صدور قانوني بين المللي شدند تا طي آن از اهانت به ارزشها، موازين و آموزه هاي ديني همه اديان آسماني ممانعت به عمل آيد.

به گزارش روزنامه "الوطن"، به دنبال انتشار تصاويري موهن از نبي اكرم(ص) در روزنامه هاي اروپايي اين گروه اقدام آنها را بشدت محكوم كرده و خواستار تحريم كالا و توليدات كشورهاي اروپايي شدند.

اين نمايندگان اظهار داشتند: توهين به نبي اكرم (ص) اهانت به مقدسات ديني مسلمانان بوده است و با حق و عدالت منافات دارد. آزادي بيان روزنامه ها نمي تواند به گونه اي باشد كه با استهزاء اعتقادات بيش از يك ميليارد مسلمانان در جهان همراه باشد.

آنها از رهبران كشورهاي جهان و شخصيتهاي برجسته ديني خواستند تا مسئوليت كنترل اين گروه را به عهده بگيرند تا به دنبال آن اهانت به اديان، مقدسات و اعتقادات مسلمانان صورت نگيرد.

اين در حالي است كه هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق سه شنبه گذشته "كريستين اولدنبرگ "سفير دانمارك را در بغداد فرا خواند و مراتب اعتراض كشورش را نسبت به اهانت يك روزنامه دانماركي به ساحت پيامبر اسلام (ص) و احترام نگذاشتن مسئولان روزنامه هاي دانمارك به اسلام ابلاغ كرد.