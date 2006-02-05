توليد علم در دانشگاه آزاد 500 درصد رشد داشته است

دكتر "كريم زارع" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: ايجاد دوره هاي دكتري ميزان توليد علم در سطح دانشگاه آزاد اسلامي را توسعه بخشيده به طوري كه در 3 سال گذشته ميزان توليد علم در سطح واحدها به 500 درصد رسيده است.

وي تاكيد كرد: تعداد دانشجويان دانشگاه ها قبل از انقلاب 165هزار و در زمان تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي حدود 180 هزار بود اما امروز شاهد حضور 2 ميليون و 400 هزار دانشجو در كشور هستيم كه حدود يك ميليون و 250 هزار نفر آنها در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل هستند.

"زارع" ياد آور شد: دانشگاه آزاد اسلامي در بسياري از زمينه ها محرك پيشرفت دانشگاه هاي دولتي، غير انتفاعي، پيام نور و علمي كاربردي بوده است. در سال 63 دانشگاه تربيت معلم با افزايش 20 درصدي دانشجويان در رشته شيمي مخالفت مي كرد اما زماني كه دانشگاه آزاد اسلامي در اين رشته اقدام به پذيرش دانشجو كرد، دانشگاه تربيت معلم نيز ترغيب شد بيش از 20 درصد دانشجويان خود را افزايش دهد.

معاون پارلماني دانشگاه آزاد با اشاره به توليدات علم در سطح بين المللي اظهار داشت: توليدات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در سطح بين الملل نيز با رشد چشمگير همراه بوده به طوري كه موجب شد، رييس دانشگاه آزاد اسلامي براي بار دوم به عنوان عضو شوراي اجرايي دانشگاههاي جهان انتخاب شود.

وي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه واحدهاي خود موجب ارتقاي شهرهاي كوچك و دوره افتاده شد كه اين ارتقا باعث جلوگيري از مهاجرت جوانان براي تحصيلات عالي به شهرهاي بزرگ و مشكلات ناشي از اين مهاجرت شد.

"زارع" به حضور كليدي و موثر دانشگاه آزاد اسلامي در سطح بين المللي اشاره كرد و افزود: احداث واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در انگلستان، آفريقا، لبنان و امارات نقش موثري در ارتقاي كيفيت داشته است و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آكسفورد با دانشگاههاي UEL و ريدينگ انگلستان تعامل خوبي برقرار كرده است كه اين ارتباط دانشگاه هاي آزاد داخلي كشور را نيز ارتقا مي دهد.

وي به برگزاري كنگره هاي علمي اشاره كرد و گفت: برگزاري 3 كنگره شيمي با دانشگاه لويي پاستور فرانسه يك كنگره علمي مشترك در مورد جهاني شدن با دانشگاه مارك بروك فرانسه موجب تبادل افكار اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با يكديگر و ايجاد تحقيقات مشترك شده است.

"زارع" خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه كشور براي رسيدن به قله دانايي كه در چشم انداز 20 ساله ترسيم شده نقش بسزايي داشته است. حركت اين دانشگاه در راستاي توليد علم، مديريت صحيح، استفاده از توان مردم و نظر خواهي بوده و خواهد بود.