اعلام فراخوان شرکت در نهمین جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرمـاه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد شد.
بازنمايی تاریخ و فرهنگ جامعه ايرانی- اسلامی، صيانت از هويت ملی مبتنی بر انگارههای دينی و ايرانی، تقويت سينمای مستند خلاق ايران، بيان نسبت سينمای مستند با واقعيتهای اجتماعی، آشنايی فيلمسازان كشور با تحولات نوين سينمای مستند جهان، توجه به اهمیت اقتصاد سینمای مستند با تاکید بر رفع موانع تولید، توزیع و نمایش این آثار در عرصههای داخلی و خارجی، از اصول و اهداف این جشنواره است.
بخشهای مختلف نهمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت به این شرح است: مسابقه ملی، مسابقه بینالملل، جایزه شهید آوینی، جایزه موعود، بخشهای جنبی ملی و بینالمللی، بازار فیلم مستند و کارگاههای پژوهشی تخصصی.
بخش مسابقه ملی و مسابقه بینالملل در سه زیر گروه مستندهای كوتاه (کمتر از ۳۰ دقيقه)، مستندهای نيمهبلند (۳۰ تا ۶۰ دقيقه) و مستندهای بلند (بالای ۶۰ دقيقه)، با موضوع «آزاد» برگزار خواهد شد. فیلمهای بخشهای رقابتی جشنواره باید تولید فروردین ۱۳۹۳ به بعد بوده (در بخش بینالملل ژانویه ۲۰۱۴ به بعد) و در قطعهای حرفهای DV، DVC، HD و Full HD ساخته شده باشند.
مرور فیلمهای منتخب و نکوداشت پیشکسوتان سینمای مستند یک شهر، نمایشهای ویژه (نمایش آثار مستند برتر و روز جهان)، مستند قومشناسی (مستندهای برگزیده جشنواره EASA ۲۰۱۵)، مستند پرتره (مستندهای پرتره از چهرههای علمی، ادبی، سیاسی و هنری ایران و جهان)، کیهان ما (فيلمهای مستند روز جهان با گرايش علم، نجوم، طبيعت، محيطزيست، حياتوحش، با محوریت بحران آب)، روزگار ما (فیلمهای مستند سیاسی- اجتماعی روز جهان)، آيينهی يك جشنواره (مروری بر مستندهای منتخب یک جشنواره معتبر جهانی)، چشمانداز سينمای مستند یک کشور، مرور آثار يك مستندساز بزرگ جهان، بازار بینالمللی فيلم مستند، کارگاههای تخصصی، پژوهشی و تحقیقاتی هم از دیگر بخشهای جنبی و غیررقابتی جشنواره است.
جایزه موعود هم عنوان بخش جدید نهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت است که به کارگردان بهترین فیلم مستند بخش مسابقه ملی در حوزهی معارف مهدوی و فرهنگ انتظار اهدا خواهد شد.
عموم تهیهکنندگان و مستندسازان میبایست فرم شرکت در نهمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت را روی وبسایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir تکمیل نموده، از اطلاعات ثبت شده پرینت گرفته، به امضای تهیهکننده رسانده و همراه با نسخه DVD فیلم و عکسهای صحنه فیلم و کارگردان، حداکثر تا پانزدهم مهرماه ۱۳۹۴ به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.
فیلمسازان برای مطالعه مقررات عمومی، جوایز برگزیدگان و سایر موارد مربوط به نهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت میتوانند به وبسایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir مراجعه کنند.
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