به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، غول های فناوری به بخش های مختلف این عرصه ورود کرده اند. برای مثال، گوگل بزرگترین موتور سرچ دنیا به ساخت گجت هایی مانند عینک یا قاشق های هوشمند پرداخته است. اما گاهی غول های فناوری وارد پروژه های عمرانی می شوند. دفتر کاری متفاوت و منحصر به فرد گوگل در Mountain View و اکنون نوبت به ساختمان منحصر به فرد اپل با نام Campus ۲ رسیده است.

اپل در حال ساخت Campus ۲ تا بزرگترین و ساختمان مرکزی این کمپانی باشد. این ساختمان از بخش های مختلفی مانند اداری، تحقیقاتی، تولیدی و ... تشکیل شده حتی بخشی از این ساختمان به تفریح و خرید بازدیدکنندگان اختصاص خواهد یافت.

اما خبرهای متفاوتی از این مرکز در حال ساخت منتشر شده که قابل توجه هستند. این ساختمان در عین برخورداری از جدیدترین طراحی و فناوری های روز، دارای طراحی ساده و تمام شیشه است. سقف این ساختمان از فیبر کربن بوده و از نورپردازی منحصر به فردی برخوردار خواهد بود. طبقه پایین این ساختمان به کافی شاپی با مساحت ۲۳۸۶ فوت مربع و همینطور فروشگاهی به مساحت ۱۰۱۱۴ فوت مربع تجهیز خواهد شد تا محصولات مختلف کمپانی اپل به بازدیدکنندگان عرضه شوند. کاربران این کمپانی می توانند محصولات مورد نیاز خود را به سادگی در Campus ۲ خریداری کنند. تمامی طراحی و ساخت این پروژه از شیشه خواهد بود.

نکته جالب توجه این ساختمان بازدید برای عموم است که می توانند از قسمت های تجاری آن بازدید کنند. این ساختمان به جدیدترین و مدرن ترین فناوری های روز دنیا تجهیز خواهد شد تا Campus ۲ نمادی از فناوری و تکنولوژی های روز دنیا باشد.