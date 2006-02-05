به هيچ وجه نخواهيم گذاشت شورا و شهرداري به مسائل سياسي كشيده شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهدي چمران ظهر امروز در پايان بيست و نهمين جلسه علني بدون حضور مستمع شوراي شهر تهران در خصوص دلايل مطرح شده از سوي تعدادي از اعضاي شوراي شهر مبني بر غير قانوني بودن جلسه روز چهارشنبه، افزود: غير قانوني بودن جلسه فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران از نظر حقوقي بايد بررسي شود اما با توجه به اين كه براي بار نخست اين مسئله در شوراي شهر مطرح شد نيازمند بررسي بيشتر است.

وي درباره مصوبات امروز شورا گفت: سال آينده نرخ تابلوهاي تبليغي به تناسب موقعيت منطقه در مناطق مختلف شهري با تصويب يك فوريت لايحه آن دريافت خواهد شد. همچنين با توجه به اينكه در لايحه جديد نسبت به گذشته افزايش عوارض پيشنهاد نشده بود و حتي از عوارض مصوب سال 83 كمتر بود بنابراين اين لايحه در قالب يك فوريت به تصويب رسيد.

چمران با اشاره به عدم امكان تصويب عوارض جديد با توجه به پايان مهلت تصويب عوارض تا 15 بهمن هر سال، گفت: براساس اين مصوبه مقرر شد كه كميسيون ها ميزان تخفيف عوارض تابلوهاي تبليغي را براساس قيمت و تسهيلات هر منطقه بررسي كنند.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به يك فوريتي شدن لايحه تعيين عوارض برخي از مشاغل و اماكن خاص در محدوده و حريم قانون شهر تهران، گفت: اين لايحه نيز همچون لايحه مزبور مقرر شد كه بر اساس نرخ هاي سال 83 ضمن انجام اصلاحاتي در آن در سال 85 اجرا شود.

وي همچنين در حاشيه اين جلسه در مورد اظهارات روز گذشته معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور مبني بر غيرقانوني بودن برگزاري انتخابات شواراياري ها توسط شوراي شهر تهران و بررسي اعتراض فرمانداري در اين زمينه در هيئت حل اختلاف، گفت: هيچ اختلافي به شوراي حل اختلاف نوشته نشده است.

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: معتمدان محلات رابط بين مردم و شوراها هستند و اگر وزارت كشور معتقد است كه اين كار را از طريق منتصبان شورا انجام گيرد، شوراي شهر تهران براي مردم آنقدر احترام قائل است كه در صدد ايجاد زمينه اين انتصابات توسط خود مردم باشد.

وي تصريح كرد: انتخابات شوراياري‌ها در حدود 9 شهر ديگر نيز برگزار شده و همچنان برگزار مي شود به همين علت مشكل قانوني در اين زمينه وجود ندارد.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به برگزاري انتخابات دور قبل و اخذ تأييد حقوقي برگزاري انتخابات بر اساس نامه سال 80 معاون سابق امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور، تصريح كرد: اگر مسئولان معتقدند كه اشتباهي در گذشته صورت گرفته است راهكار اصلاح آن اعلام غيرقانوني بودن اين اقدام نيست ضمن آنكه شوراي شهر تهران تاكنون 5 آيين نامه در مورد شوراياري‌ها تصويب كرده است.

وي اظهار داشت: در هر صورت منتظر رأي شوراي هيئت حل اختلاف هستيم و بر اساس آن عمل خواهيم كرد اما در خصوص زمان اعلام بررسي هاي اين شورا اطلاعي در دست نيست.

