«در خدمت و خیانت روشنفکران»؛ مناظره زیباکلام و فیاض/ قسمت سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران» اثر جلال آل ­احمد عصر دوشنبه ۵ مردادماه با حضور دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر ابراهیم فیاض استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران در سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

سیمافکر در سه قسمت فیلم این مناظره را در سایت خود قرار داده است که اکنون قسمت سوم آن را می بینید.

صادق زیباکلام در این نشست گفت: موضوع روشنفکری در ایران یک موضوع اساسی است. به عبارتی موضوع «ما و غرب» موضوعی است که به هیچ وجه مربوط به گذشته نیست و اگر کسی از من بپرسد که اصلی ترین مسئله ایران چیست پاسخ من این خواهد بود: ما و غرب. کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران» زیربنای بحث ماست و با اینکه حدود ۵۰ سال از انتشار کتاب می گذرد اما به جرأت می توان آن را مانیفست، قانون اساسی یا آئین نامه ضدیت و دشمنی ایران با غرب دانست. درست است که کتاب برای نیم قرن پیش است ولی می توان آن را دستورالعمل ایران در سی و شش سال گذشته دانست و بعید می دانم که کتاب دیگری پیدا شود که تا این اندازه به زمانه ما متصل باشد.



ابراهیم فیاض هم طی سخنانی اظهارداشت: مشکل اصلی من با موضوع روشنفکری این است که به نظر من ما اصلاً روشنفکر نداریم. چون کسی را نداریم که بتواند نقد اجتماعی کند. نه مارکسیست های ایرانی ما روشنفکرند نه روشنفکران امروزی مان. چرا؟ چون ما حتی مارکس را هم نشناختیم. کدام یک از مارکسیست هایی که سراغ دارید مارکس را خوب شناختند؟ روشنفکری در ایران فقط یک صورت است و چیزی به عنوان روشنفکری در ایران وجود ندارد چون عیاری برای سنجیدن آن وجود ندارد. حتی خود جلال هم که امروز از آن حرف می زنیم، مقلد هایدگر است. به عقیده من جلال و شریعتی فقط راه را پیچیده تر کردند و کار خاصی دیگری انجام ندادند. فقط باعث شدند که ما بیشتر گم شویم.



این میزگرد ۵ مرداد ۱۳۹۴، در قالب هفتاد و چهارمین نشست «دوشنبه های کتاب اندیشه» در فرهنگسرای اندیشه برگزار شده است.