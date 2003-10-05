  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۷

كنگره بين المللي زنان و مامايي دومين روز خود را پشت سر گذاشت

كنگره بين المللي زنان و مامايي دومين روز خود را پشت سر گذاشت

در دومين روز كنگره بين المللي زنان و مامايي 20 مقاله از سوي متخصصان داخلي و خارجي ارائه شد .

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري « مهر » ، دومين روز " كنگره بين المللي زنان و مامايي" با سخنراني دكتر " ابوطالب بيگي " با موضوع " خونريزي پس از زايمان " برگزار شد . 
در ادامه كنگره بين المللي زنان و مامايي ، امروز در سالن يك مجموعه تالارهاي امام  بيمارستان امام خميني ( ره ) ، 11 مقاله داخلي توسط اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و يك مقاله خارجي با عنوان " اداره فشار خون در مادران حامله " ، توسط پروفسور " جزايري " از دانشگاه " تگزاس آمريكا " ارائه شد .  همچنين در سالن شماره د و نيز7 مقاله داخلي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و يك مقاله خارجي با عنوان " د يس ليپيد مي " توسط پروفسور " هادوي " از دانشگاه آمريكا به صورت سخنراني ارائه گرديد . 

کد مطلب 28739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها