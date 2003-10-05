كنگره بين المللي زنان و مامايي دومين روز خود را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري « مهر » ، دومين روز " كنگره بين المللي زنان و مامايي" با سخنراني دكتر " ابوطالب بيگي " با موضوع " خونريزي پس از زايمان " برگزار شد .
در ادامه كنگره بين المللي زنان و مامايي ، امروز در سالن يك مجموعه تالارهاي امام بيمارستان امام خميني ( ره ) ، 11 مقاله داخلي توسط اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و يك مقاله خارجي با عنوان " اداره فشار خون در مادران حامله " ، توسط پروفسور " جزايري " از دانشگاه " تگزاس آمريكا " ارائه شد . همچنين در سالن شماره د و نيز7 مقاله داخلي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و يك مقاله خارجي با عنوان " د يس ليپيد مي " توسط پروفسور " هادوي " از دانشگاه آمريكا به صورت سخنراني ارائه گرديد .
در دومين روز كنگره بين المللي زنان و مامايي 20 مقاله از سوي متخصصان داخلي و خارجي ارائه شد .
به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري « مهر » ، دومين روز " كنگره بين المللي زنان و مامايي" با سخنراني دكتر " ابوطالب بيگي " با موضوع " خونريزي پس از زايمان " برگزار شد .
کد مطلب 28739
نظر شما