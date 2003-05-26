ايجاد شبكه «آرته» اقدامي در برابر آمريكايي شدن بود

شبكه تلويزيوني «آرته» به منظور ايجاد محل مناسبي براي ارايه توليدات كارگردانان و تهيه كنندگان در كشورهاي اروپايي و بعد در سراسر جهان تاسيس شد تا در زمينه هنر و برنامه هاي مستند فعاليت كند و اين كار اقدامي در برابر آمريكايي شدن برنامه هاي پخش شده در تلويزيون كشور هاي آلمان و فرانسه بوده است.

در ابتداي جلسه آندره دومارژوري مدير فرانسوي شبكه آرته با بيان اين مطلب، به ارايه توضيحاتي درباره انگيزه اجرا ي اين برنامه پرداخت و گفت: حضور ما در اينجا به مناسبت چهلمين سالگرد توافق فرهنگي اليزه ميان دو كشور فرانسه و آلمان است كه در زمان فرانسوا ميتران (رييس جمهور وقت فرانسه) و هلموت كهل (صدر اعظم وقت آلمان) به انجام رسيد. شبكه تلويزيوني آرته از حدود 11 سال پيش ابتدا در فرانسه و بعد به شكل گسترده تري با همكاري دو كشور فرانسه و آلمان راه اندازي شد.

وي خاطر نشان كرد: آرته كه اكنون به پخش برنامه هايي در زمينه فيلم هاي داستاني و مستند و گزارش هاي خبري مي پردازد، در اصل زماني نياز به وجود چنين شبكه اي احساس شد كه پخش برنامه هاي هنري از تلويزيون كشور فرانسه در زمينه سينما، تئاتر و موسيقي و همچنين آثار مستند كه از مخاطب عمومي چنداني برخوردار نيست، به ساعات پاياني شب انتقال مي يافت و اين موضوع باعث مشكلات بيشتري در مخاطب يابي اين برنامه ها مي گرديد.

دومارژوري در ادامه افزود: افزايش برنامه هاي فرهنگي و نياز به ايجاد زمينه هايي در جهت گسترش اين شبكه تلويزيوني موجب شد، بر اساس توافق صورت گرفته در سال 1990 اساسنامه اين شبكه به تصويب برسد و پس از دو سال كه برنامه هاي اين شبكه فقط در دو كشور صاحب شبكه پخش مي شد، در سال 1992 در سراسر اروپا و بعد از طريق ماهواره براي تمام جهان پخش گرد يد.

در ادامه اين جلسه پيتر وين مدير توليد آلماني شبكه آرته به توضيح درباره نوع فعاليت هاي اين شبكه پرداخت و گفت: توليد فراوان برنامه هاي فرهنگي در كشور آلمان كه البته فقط به صورت ملي پخش مي شد و ذهنيت مطرح شدن اين آثار در ميان كشورهاي اروپايي، سياستمداران را بر آن داشت تا براي حضور در عرصه اي بزرگتر اقدام نمايند. انجام اين فعاليت با برقراري موثر روابط فرهنگي ميان دو كشور فرانسه و آلمان موجب شد، كشور آلمان با همكاري در تجهيز و گسترش فعاليت هاي شبكه آرته، برنامه خود را در اين شبكه پخش كند.

در ادامه جلسه مدير امور بين الملل شبكه تلويزيوني آرته دراين مورد كه شبكه شمادر پخش فيلم هاي داستاني و مستند ايراني سياست خاصي را دنبال مي كند و تنها آثاري از ايران مورد قبول اين شبكه واقع مي شود كه به نوعي مسايل و مشكلات كشورمان را مطرح نمايد، پاسخ داد: ما در زمينه نمايش آثاري كه به شبكه مي رسد، كيفيت را به عنوان اولويت نخست در نظر مي گيريم و سياستي پيرامون محتواي برنامه ها به اين ترتيب كه اشاره شد، نداريم. مهمتر اينكه من مي توانم ادعا كنم شبكه آرته با نمايش آثاري از عباس كيارستمي، محسن مخملباف و ساير سينماگران فعال ايراني در عرصه هاي جهاني به معرفي سينماي ايران كمك كرده است.

وين نيز در اين مورد توضيح داد: برخي از فيلم هايي كه با درخواست پخش در اين شبكه به دست ما مي رسد، مناسبت چنداني با دائقه مخاطب اروپايي ندارد و دبير هر بخش مي تواند در اين باره نظراتي را اعمال نمايد كه اعتقاد دارد در راستاي ارتقاي سطح كيفي شبكه و جذب مخاطب است.

گفتني است شبكه آرته در زمينه مسايل بومي و فرهنگي كشورهاي مختلف برنامه تهيه مي كند كه بر همين اساس طي سه روز نمايش فيلم هاي شبكه آرته 11 فيلم به نمايش در مي آيد كه تعدادي از آنها به ويزگي هاي بومي ايران مي پردازد.

امروز دوشنبه پنجم خرداد ماه در نخستين روز برپايي اين برنامه، پس از انجام مراسم افتتاحيه، فيلم بودن و داشتن به كارگرداني نيكلا فيلي پر و فلوت سحر آميز كه اجراي زنده از تئاتر روكوكوشوتسينگن است، به نمايش در خواهد آمد.

سه شنبه ششم خرداد ماه در دومين روز از برپايي اين برنامه، علاوه بر فيلم هاي به نمايش درآمده در روز نخست، فيلم هاي بچه هاي شوآب ساخته يو بايير و آخرين روزهاي زوگما به كارگرداني تي يري پاگوبر نمايش داده مي شود و جلسه سخنراني و گفت و گو با حضور مديران شبكه آرته برگزار خواهد گرديد.

در آخرين روز برنامه «آرته يك شبكه فرهنگي» فيلم هاي خاويار درياي خزر به كارگرداني پيتر موريس و يورگ دانيل هيسن، باغ هاي بهشت مينياتور ايراني - خمسه نظامي به كارگرداني آلن ژوبر و فيلم مسعود افغان اثر كريستف دوپون فيلي بر پرده مي روند.

بر اساس برنامه اعلام شده نمايش فيلم ها صبح ها ساعت 10 و بعدازظهر ها ساعت 14 است و جلسه سخنراني ساعت 16 در سالن سينما تك موزه هنرهاي معاصر برگزار مي شود.