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۱۳ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۴

براي دومين بار

دانشگاه تهران در رشته هوميو پاتي دانشجو مي پذيرد

دانشگاه تهران در رشته هوميو پاتي دانشجو مي پذيرد

دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران با توجه به استقبال علاقمندان به روشهاي طبيعي درمان براي دومين بار در سال جاري در رشته هوميو پاتي دانشجو مي پذيرد .

"دكتر امير عباس جعفري" مسوول برگزاري دوره هوميوپاتي دانشگاه تهران در گفتگو با خبر نگار دانشگاهي" مهر" با اعلام اين مطلب افزود: دوره اول هوميوپاتي  درارديبهشت ماه سال جاري برگزارشد و استقبال علاقمندان به آموزش اين شيوه درماني سبب شد تا براي برگزاري دوره دوم آن نيز بر نامه ريزي كنيم .
وي با اعلام اين كه منابع درسي اين رشته مطابق با استانداردهاي جهاني است، گفت : تدريس مواد درسي اين دوره بر عهده اساتيد دانشگاه تهران بوده ودر پايان به كساني كه با موفقيت آزمون نهايي اين دوره را پشت سر گذا رند گواهينامه پايان دوره هوميوپاتي اعطا خواهد شد .
دكتر جعفري درمورد  شيوه آموزش دوره نيز اظهار داشت :  شركت در اين دوره فقط براي دانشجويان وفارغ التحصيلان يكي از رشته هاي پزشكي وپيراپزشكي مجاز است و دانشجويان در مدت دوسال 400  ساعت معادل بيست واحد دانشگاهي آموزش خواهند ديد .لازم به ذكر است هوميو پاتي به روشهاي درمان با استفاده از گياهان ومواد معدني وفرآورده هاي جانوري اطلاق مي شود  كه در اين نوع درمان روان بيمار نيز مورد توجه درمانگر قرار مي گيرد .
کد مطلب 28740

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    نظرات

    • الهام زراعت پیشه IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
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      پاسخ
      سلام من رشته دیپلم رشته علوم تجربی دارم ایا میتونم تو رشته هومیو پاتی تحصیل کنم؟

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