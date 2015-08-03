گسترش یارانه تجهیزات آزمایشگاهی ویژه دانشگاهها

دکتر رضا اسدی­ فرد، در خصوص سوبسید های ارائه شده در قالب بسته ­های حمایتی معاونت علمی به خبرنگار مهر گفت: از سال ۱۳۹۲، حمایت هایی را برای دانشگاههای خریدار تجهیزات در نظر گرفتیم تا آنها بتوانند تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه این حمایت­ها در ۴ سطح یارانه است، اظهار داشت: اگر دانشگاهی تجهیزات مورد نیاز خود را از شرکتهای سازنده داخلی تامین کند، معاونت علمی و فناوری درصدی از میزان خرید را تقبل می کند.

به گفته اسدی فرد، این یارانه از ۱۰ تا ۵۰ درصد است به صورتیکه تجهیزات پیشرفته ۵۰ درصد و تجهیزات عادی حدود ۱۰ درصد یارانه دارند.

وی با بیان اینکه درصد این حمایت ها بستگی به میزان پیشرفته بودن تجهیزات آزمایشگاهی دارد، خاطرنشان کرد: این یارانه ها به صورتی است که دانشگاه تجهیزات آزمایشگاهی را خریداری می کند، بخشی از مبلغ هر دستگاه توسط خود دانشگاه و بقیه آن توسط معاونت علمی و فناوری تامین می شود.

به گفته دبیر نمایشگاه ساخت ایران در سالهای گذشته، این یارانه­ ها در آینده احتمالا به حوزه­ های دیگری مانند «تجهیزات تست و آزمون » و «تجهیزات حوزه پزشکی» تعمیم خواهد یافت که هنوز به مرحله قطعی نرسیده است.