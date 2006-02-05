1.3 ميليارد دلار محصولات كشاورزي صادر شد

به گزارش مهر به نقل از گمرك ايران، وزن اين محصولات 868 هزار تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزايش نشان مي‌دهد. متوسط قيمت هر تن كالاي كشاورزي صادراتي در اين مدت با 12 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم هزار و 523 دلار و 90 سنت رسيد.

سهم وزني و ارزشي محصولات كشاورزي از كل صادرات غيرنفتي در ده ماهه امسال 1/5 و 3/18 درصد بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 7/0 درصد و از حيث ارزش 5/1 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

از مجموع صادرات كشاورزي در ده ماهه سال جاري 5/61 درصد آن مربوط به صادرات خشكبار بوده است.

طي اين مدت 317 ميليون و 562 هزار تن انواع خشكبار شامل بادام، پسته، خرما، كشمش، تخمه، ميوه‌هاي خشك و برگه قيسي و زردآلو به ارزش 815 ميليون و 500 هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن 5/1 و از حيث ارزش 8/34 درصد افزايش داشته است.

برپايه اين گزارش طي اين مدت بيشترين خشكبار صادراتي ايران به مقصد كشورهاي هنگ‌كنگ، امارات متحده عربي، آلمان، روسيه و پاكستان ارسال شده است.

در ده ماهه سال جاري 194 ميليون و 162 هزار دلار خشكبار به هنگ‌كنگ، 137 ميليون و 336 هزار دلار به امارات متحده عربي، 99 ميليون و 840 هزار دلار به آلمان، 57 ميليون و 226 هزار دلار به روسيه و 21 ميليون و 810 هزار دلار به پاكستان صادر شد.

وزن كل خشكبار صادراتي به 5 كشور مذكور طي اين مدت 139 ميليون و 363 هزار تن و ارزش آن 510 ميليون و 374 هزار دلار بوده است.

اين گزارش حاكيست: طي ده ماهه امسال 656 ميليون و 246 هزار دلار پسته و مغزپسته، 51 ميليون و 945 هزار دلار خرما و 12 ميليون و 812 هزار دلار ميوه خشك به خارج از كشور صادر شد كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 42، 58 و 14 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در همين مدت صادرات كشمش با 4/3 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه پارسال به 87 ميليون و 530 هزار دلار رسيد.

براساس اين گزارش بعد از پسته و كشمش، احشام زنده، زعفران و پوست و سالامبور عمده كالاهاي صادراتي در بخش كشاورزي بودند.

برپايه اين گزارش در ده ماهه امسال 41 هزار و 928 تن احشام زنده به ارزش 79 ميليون و 168 هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن 5/5 و از حيث ارزش 5/4 برابر افزايش نشان مي‌دهد.

طي اين مدت همچنين صادرات پوست و سالامبور به 65 ميليون و 400 هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال 2/6 درصد كاهش داشت. وزن اين كالاي صادراتي 17 هزار و 281 تن بود كه حاكي از كاهش 4/8 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل است.

طي اين مدت بيشترين پوست و سالامبور صادراتي ايران به ترتيب به مقصد كشورهاي ايتاليا، تركيه، پاكستان، جمهوري آذربايجان و هند ارسال شد.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين مدت همچنين 161 هزار و 400 تن زعفران به ارزش 75 ميليون و 907 هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 6/9 درصد افزايش و از حيث ارزش 6/6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت 6/84 درصد از زعفران صادراتي ايران به 5 كشور امارات متحده عربي، اسپانيا، عربستان، هند و ايتاليا ارسال شده است.

طي ده ماهه سال جاري امارات متحده عربي با 33 ميليون و 746 هزار دلار، اسپانيا با 21 ميليون و 133 هزار دلار، عربستان با 4 ميليون و 28 هزار دلار، هند با 3 ميليون و 151 هزار دلار و ايتاليا با 2 ميليون و 161 هزار دلار جزو بهترين خريداران زعفران از كشورمان بودند.