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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۳۹

توسط نشر " دارالكتب الاسلاميه "

شرح حال زنان دانشمند شيعه از خديجه كبري تا پروين اعتصامي مكتوب مي شود

كتابهاي " راهنماي تفسير نمونه " به قلم محمد امامي ، " رياحين الشريعه " نوشته ذبيح الله محلاتي و " اثبات الهدات " تاليف شيخ حر عاملي با ترجمه آيت الله احمد جنتي و محمد نصراللهي تاپايان سال جاري منتشر خواهد شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " راهنماي تفسير نمونه " اولين  فهرست موضوعي تمام 27 جلد تفسير نمونه است كه در يك مجلد بر اساس مباحث اصل شناخت ، خالق ، صفات خالق ، مسئوليت هاي انسان ، امكانات مادي و معنوي آدميان ، احكام ، معاد در مجلدات تفسير نمونه در 1400 صفحه عرضه مي شود .

" رياحين الشريعه " نيز شامل پنج جلد كتاب در شرح احوال زنان دانشمند شيعه از خديجه كبري و حضرت فاطمه و زينب ( س ) تا پروين اعتصامي است كه اول بار در سال  1305 منتشر شد و چاپ دوم آن در 2200 صفحه تا پايان سال جاري به بازار كتاب دين خواهد آمد .

به گزارش مهر "  اثبات الهدات  "  روايات ائمه اطهار و معجزات آنان را به فارسي و عربي در هفت مجلد شامل مي شود كه پس از چهل سال به چاپ مي رسد .

اين كتاب در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران درارديبهشت سال 85 در معرض ديد علاقه مندان قرار خواهد گرفت .

کد مطلب 287404

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