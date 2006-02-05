شرح حال زنان دانشمند شيعه از خديجه كبري تا پروين اعتصامي مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " راهنماي تفسير نمونه " اولين فهرست موضوعي تمام 27 جلد تفسير نمونه است كه در يك مجلد بر اساس مباحث اصل شناخت ، خالق ، صفات خالق ، مسئوليت هاي انسان ، امكانات مادي و معنوي آدميان ، احكام ، معاد در مجلدات تفسير نمونه در 1400 صفحه عرضه مي شود .



" رياحين الشريعه " نيز شامل پنج جلد كتاب در شرح احوال زنان دانشمند شيعه از خديجه كبري و حضرت فاطمه و زينب ( س ) تا پروين اعتصامي است كه اول بار در سال 1305 منتشر شد و چاپ دوم آن در 2200 صفحه تا پايان سال جاري به بازار كتاب دين خواهد آمد .

به گزارش مهر " اثبات الهدات " روايات ائمه اطهار و معجزات آنان را به فارسي و عربي در هفت مجلد شامل مي شود كه پس از چهل سال به چاپ مي رسد .



اين كتاب در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران درارديبهشت سال 85 در معرض ديد علاقه مندان قرار خواهد گرفت .