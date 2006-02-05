مفتي بوسني و هرزگوين كشورهاي اروپايي را به احترام گذاشتن به اديان آسماني دعوت كرد

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، مصطفي سيريتش مفتي بوسني و هرزگوين در گفتگو با خبرگزاري كويت تصريح كرد: به منظور وحدت معيارهاي اديان آسماني بايد تعامل و گفتگو كرد تا به دنبال آن همه اديان در جهان زير بناي محكم خود را حفظ كنند.

وي خواستار ميثاقي شد تا ضامن تحريم دشمني با اسلام با هر مقياس و معياري باشد و جرم كسي كه به اديان توهين كند مشخص و معين شود. زيرا از ديدگاه آزادي بيان دشمني با اسلام و توهين به اعتقادات مسلمانان به عنوان خط قرمزي است كه در قانون بين المللي ممنوع شده است.

مصطفي سيريتش افزود: روزنامه هاي اروپايي با انتشار كاريكاتور حضرت محمد(ص) به دين الهي اسلام توهين كرده اند و به دنبال آن استقرار، آرامش و همزيستي در جهان را دچار تزلزل و بحران نموده اند.

سيريتش از سازمانها و احزاب اروپايي خواست تا در مقابل اين مسئله بايستند و به مصالح خود بينديشند، زيرا اروپا ازهمه بيشتر در اين جريان و در همه سطوح شكست مي خورد.

وي گفت: آنها با انتشار كاريكاتور موهن به نبي اكرم(ص) مي خواهند اسلام را ضعيف نشان دهند، اما بايد بدانند كه اسلام در طول تاريخ هميشه پيروز بوده است و مقابل تهديدات و تعرضاتي كه به آن مي شد هميشه مبارزه و مقابله مي كرد. از سوي ديگر جمعيت بسيار زيادي از بوسني طي سالهاي اخير با شناخت عقايد و اعتقادات مسلمانان به اين دين حنيف روي آورده اند.

مفتي بوسني افزود: با ادامه و استمرار اهانت به نبي اكرم(ص) و رسول مسلمانان ضربه محكمي به مسلمانان اروپا وارد مي آيد و آنها را دچار بحران و خطر مي كند.

از سوي ديگر سيد ماسلو سفير بوسني در دانمارك به جمع اعتراض كنندگان پيوست و در فعاليتهاي سياسي با سفيران كشورهاي عرب و اسلام شركت كرد.