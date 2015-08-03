اعزام ۲۳ گروه جهادی قم به مناطق محروم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، سید حسین فرهادی طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۶ هزار شهید گلگون کفن استان قم اظهار کرد: اردوهای جهادی سبقه‌ای از سال ۱۳۷۹ دارد که در پی اقدام خودجوش جمعی از دانشجویان عزیز به محرومیت زدایی در مناطق محروم، مقام معظم رهبری دستور بر تشکیل سازمان بسیج سازندگی با عنوان رده پشتیبانی کننده از این اقدامات خودجوش را صادر فرمودند.

وی با بیان اینکه رفته رفته شاهد افزایش کمیت و افزایش کیفیت در اردوهای جهادی از سال ۷۹ تا به امروز بوده‌ایم، ابراز کرد: خدمات بسیار شایانی در قالب‌های مختلف گروه‌های جهادی در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و غیره ارائه شده است.

فرهادی افزود: امسال هم بحمدالله شاهد شکوفایی روحیه خدمت رسانی در بین جوانان عزیز قمی بودیم که بسیجیان استان قم هر ساله در این زمینه خوش می‌درخشند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ خدمت رسانی در بین آحاد مردم و اقشار مختلف بسیج گسترش پیدا کرده است، افزود: امسال در برنامه، در فصل تابستان ۱۸۲۱ نفر در قالب گروه‌های جهادی طلاب، محلات و دانشجویی به مناطق محروم اعزام شدند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) افزود: طلاب بسیجی استان قم در تیرماه سال جاری و با حضور در استان‌های کرمان، کرمانشاه، بجنورد، لرستان، یاسوج، سیستان، همدان و ایلام به فعالیت در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی و تبلیغی پرداختند.

وی ادامه داد: تا کنون بالغ بر ۱۲۵۱ نفر به این اردوها اعزام شدند و ما بقی یا در حال انجام است و یا تا پایان تابستان انجام خواهد شد.

فرهادی بیان کرد: از بین گروه‌های انجام شده و در حال برنامه ریزی ۷ گروه در قم و ۱۶ گروه در استان‌های دیگر از جمله کرمان، لرستان، کرمانشاه، اسلام، مرکزی اجرای مأموریت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تا کنون ۲۳ گروه جهادی برای ایام تابستان سازماندهی شده‌اند، افزود: احتمال افزایش این گروه‌ها خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم تصریح کرد: از بین جهادگران ۱۶۶۱ برادر و ۱۶۰ نفر را خواهران تشکیل می‌دهند که در این گروه‌ها بسیجیان به عمده فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی، درمانی و تبلیغی با شاخص اقتصاد مقاومتی خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه این دوره‌ها برای دانشجویان و طلاب بسیجی به مدت ۱۰ الی ۱۲ روزه به طول خواهد انجامید، ابراز کرد: بسیجیان نواحی مقاومت بسیج نیز به مدت ۷ روز فعالیت جهادی خواهند داشت.

فرهادی بازتاب اردوهای جهادی را از جانب اهالی مناطق محروم بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: افزایش رضایتمندی اهالی مناطق محروم و کم برخوردار به وضوح قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اینکه تأمین مصالح عرصه عمرانی بر عهده دستگاه‌های دولتی، خیرین و قرارگاه قرب کوثر خاتم الانبیاء خواهد بود، بیان کرد: از مسئولان درخواست می‌شود توجه ویژه‌ای به اردوهای جهادی داشته باشند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم در پایان با بیان اینکه شبیه‌ترین اتفاق امروز به دوران دفاع مقدس و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس همین اردوهای جهادی و جهادگران بسیجی هستند، تصریح کرد: همچنان که در زمان جنگ تحمیلی همه امکانات بسیج می‌شد و در اختیار رزمندگان برای دفاع از مملکت قرار می‌گرفت امروز هم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و با محوریت اقتصاد مقاومتی که این عزیزان دارند، بایستی در خدمت این عزیزان باشیم که بتوانیم پرچم اسلام را در بلندترین نقاط به اهتزاز در بیاوریم.