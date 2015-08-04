فرهاد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای طرح «کارت ملی هوشمند» از ابتدای سال گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: از آغاز ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند در استان کرمانشاه تا به امروز ۴۸ هزار کارت صادر شده که ۱۸ هزار آن مربوط به امسال است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال بخش های خصوصی نیز جهت ثبت نام با اداره ثبت احوال همکاری داشته اند، افزود: ثبت نام در این طرح با ۱۶ مرکز ثبت احوال در استان کلید خورد و از امسال نیز ثبت نام از طریق بخش های خصوصی و دفاتر پیش خوان در حال انجام است.

میرزایی تصریح کرد: در این راستا ۶ دفتر پیش خوان و یک دفتر ثبت در مرکز شریعتی درخواست های کارت هوشمند را انجام می دهند و قرار است در آینده ۸ دفتر پیش خوان دیگر نیز در کرمانشاه جهت مراجعه متقاضیان در خصوص درخواست ها برای ثبت نام کارت هوشمند ایجاد شوند.

این مسئول ادامه داد: همچنین ثبت احوال کرمانشاه در نظر دارد با همکاری اداره کل پست استان برای ثبت نام کارت هوشمند در شهرستانهای تابع نیز یک دفتر ثبت نام پست و یک دفتر پیشخوان در راستای تسریع در این امر را فعال کند.

معاون فناوری اطلاعات اداره کل ثبت احوال کرمانشاه گفت: افرادی که تا به حال برای ثبت نام کارت ملی اقدام نکرده و یا به هر دلیل کارت ملی خود را گم کرده اند و یا اینکه تغییری در نشانی و مشخصات آنها ایجاد شده و یا دارای کارت ملی المثنی هستند می توانند درخواست ثبت نام جهت صدور کارت هوشمند را داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه ثبت نام متقاضیان در دو مرحله انجام می شود، اظهار داشت: بعد از آنکه متقاضیان کارت هوشمند با مراجعه به دفاتر مذکور از طریق سایت الکترونیکی جهت ثبت نام اقدام کردند و پس از تعیین روز مشخص از طریق سایت می توانند با داشتن مدارک و ثبت اثر انگشت مراحل ثبت درخواست جهت صدور کارت هوشمند را انجام دهند.

وی افزود: احراز هویت بر اساس اثر انگشت است و مطابقت آن با شخص متقاضی صورت می گیرد، علاوه بر آن امضای الکترونیکی درج شده و مختص به هر شخص در کارت های هوشمند برای ورود به شبکه های مجازی و خدمات الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

میرزایی با اشاره به قابلیت های این کارت اظهار داشت: در مرحله اول می توان از آن به عنوان یک کارت شناسایی نام برد اما در آینده نزدیک این قابلیت را دارد تا جایگزین همه گواهی نامه های الکترونیکی، شماره حساب های بانکی و سایر خدمات باشد و توسط این کارت سهولت بیشتری در کارها ایجاد می شود.

معاون فناوری و اطلاعات اداره کل ثبت احوال کرمانشاه گفت: در حقیقت این کارت های هوشمند رمزگذاری شده بوده و فقط اشخاصی که اطلاعات آنها در کارت ثبت شده قادر به استفاده از آن هستند.