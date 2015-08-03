شهرک صنعتی قرچک آماده حضور سرمایه گذاران است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه جلسه توسعه و سرمایه گذاری شهرستان قرچک با حضور مسعود مرسل پور فرماندار قرچک، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه و جمعی از مسئولان در سالن جلسات فرمانداری قرچک برگزار شد

در این نشست حامد افشار نادری مدیر شهرک صنعتی شهرستان قرچک اظهار داشت: شهرستان قرچک از پتانسیل و ظرفیت های بالایی برخوردار است و شهرک صنعتی قرچک می تواند این ظرفیت های بالقوه را بالفعل کند.

وی با اشاره به ایجاد امکانات لازم در شهرک صنعتی قرچک افزود: امکانات لازم در این شهرک مهیا شده به طوری که با رایزنی های صورت گرفته و بر اساس قانون همه دستگاه های خدمت رسان، انشعابات خود را به این شهرک تحویل می دهند.

افشار نادری ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته و مساعدت مسئولان، خیابان ها، شبکه انتقال اب، برق و فاضلاب شهرک صنعتی آماده شده و زمینه لازم برای حضور سرمایه گذاران فراهم است.

حضور واحدهای خشکبار و آجیل در شهرک صنعتی قرچک

افشار نادری بیان داشت: برخی سرمایه گذاران برای حضور در این شهرک صنعتی اعلام آمادگی کردند به طوری که برای نمونه تنها بیش از شصت واحد خشکبار و آجیل قراردادهای خود را ثبت و برخی واحدهای دیگر نیز در حال انجام کارهای مربوط به قراردادهای خود هستند.

وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی قرچک کاملا آماده حضور سرمایه گذاران است، افزود: در حال حاضر در فاز اول شهرک صنعتی قرچک بیش از ده هکتار اراضی به سرمایه گذاران واگذار و امادگی لازم برای جذب سرمایه گذاران جدید وجود دارد.

مسعود مرسل پور نیز در این نشست با اشاره به نقش شهرک صنعتی قرچک در حل مشکل بیکاری جوانان اظهار داشت: شهرستان قرچک دارای جمعیتی جوان است که راه اندازی شهرک صنعتی این شهرستان می تواند مشکلات اشتغال در این منطقه را کاهش دهد.

فرماندار قرچک افزود: شهرک صنعتی قرچک به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت می تواند مورد توجه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد و در این راستا باید اقدامات لازم برای رونق و توسعه هر چه بیشتر منطقه انجام شود.

وی ادامه داد: فرمانداری قرچک از تمام ظرفیت خود برای حل مشکلات و موانع شهرک صنعتی قرچک استفاده خواهد کرد و باید مسئولان شهرستان نیز برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده اقدامات و همکاری لازم را انجام دهند.

گفتنی است شهرستان قرچک در کنار پایتخت دارای پتانسیل و ظرفیت های بالایی در زمینه های اقتصادی است اما امکانات موجود متوازن با استعدادهای موجود در منطقه محسوب نمی شود.

امروز شهرستان قرچک به عنوان جوانترین شهرستان استان تهران، ده ها هزار جوان جویای کار را در خود جای داده است که بسیاری آنان از عدم تحقق وعده ها و مطالباتشان ناراحت بوده و نسبت به آینده شغلی شان نگران هستند.

راه اندازی و شروع به کار شهرک صنعتی قرچک یکی از مطالبات و خواسته های به حق مردم بویژه جوانان این شهرستان در طول سال های اخیر بوده است.