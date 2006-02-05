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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۸

روزانه بين 100 تا 150 نفر معتاد دستگير مي شوند

روزانه بين 100 تا 150 نفر معتاد دستگير مي شوند

با اجراي طرح فراگير جمع آوري معتادان روزانه بين 100 تا 150 نفر معتاد دستگيري و به دادسراي انقلاب تهران تحويل و به اردوگاه بازپروري قرچك اعزام مي شوند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، از ابتداي اجراي طرح كه اول بهمن ماه آغاز شده است تا كنون بيش از هزار نفر دستگير شده و جهت ترك اعتياد به اردوگاه قرچك اعزام شدند .

بر اساس اين گزارش ، به معتادان شاغل در سازمان هاي دولتي هشدار داده مي شود تا نسبت به ترك اعتياد اقدام نمايند چراكه به استناد ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتياد جرم است و در ماده 16 اين قانون آمده براي معتادان از 1 تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق مجازات تعيين نموده و در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولت و يا موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.

همچنين در صورتيكه از كاركنان دولت ترياك يا مشتقات آن كشف شود به استناد ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر علاوه بر مجازات اعتياد و مواد مشكوفه براي بار اول به مدت 6 ماه ، براي بار دوم يكسال انفصال و براي بار سوم انفصال دائم از خدمات دولتي و چنانچه هروئين و مشتقات آن كشف شود علاوه بر مجازات اعتياد و مواد مشكوفه با استناد به تبصره 2 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند .

شايان ذكر است ، با توجه به اينكه اعتياد جان و مال و كرامت انساني افراد جامعه را به خطر مي اندازد جهت پيشگيري از ابتلاي ساير هموطنان نيازمند عزم ملي و همت مردم در معرفي اينگونه افراد به ماموران مبارزه با مواد مخدر است .

کد مطلب 287418

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