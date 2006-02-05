روزانه بين 100 تا 150 نفر معتاد دستگير مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، از ابتداي اجراي طرح كه اول بهمن ماه آغاز شده است تا كنون بيش از هزار نفر دستگير شده و جهت ترك اعتياد به اردوگاه قرچك اعزام شدند .

بر اساس اين گزارش ، به معتادان شاغل در سازمان هاي دولتي هشدار داده مي شود تا نسبت به ترك اعتياد اقدام نمايند چراكه به استناد ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتياد جرم است و در ماده 16 اين قانون آمده براي معتادان از 1 تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق مجازات تعيين نموده و در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولت و يا موسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.

همچنين در صورتيكه از كاركنان دولت ترياك يا مشتقات آن كشف شود به استناد ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر علاوه بر مجازات اعتياد و مواد مشكوفه براي بار اول به مدت 6 ماه ، براي بار دوم يكسال انفصال و براي بار سوم انفصال دائم از خدمات دولتي و چنانچه هروئين و مشتقات آن كشف شود علاوه بر مجازات اعتياد و مواد مشكوفه با استناد به تبصره 2 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند .

شايان ذكر است ، با توجه به اينكه اعتياد جان و مال و كرامت انساني افراد جامعه را به خطر مي اندازد جهت پيشگيري از ابتلاي ساير هموطنان نيازمند عزم ملي و همت مردم در معرفي اينگونه افراد به ماموران مبارزه با مواد مخدر است .