به گزارش خبرگزاری مهر، در این سند تفاهم که در راستای تحکیم روابط برحسته میان دو کشور ایران و عراق و متبلور ساختن پیوندهای بردارانه و تاریخی دو ملت برادر و در اجرای اقدام مشترک در چارچوب اسناد منعقد شده پیشین، به امضاء طرفین رسید، تقویم عملیاتی همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تبیین و مورد توافق قرار گرفت.

این تفاهم‌نامه در ۲ گروه کلی، توافقات کمیته فنی مشترک گردشگری و میراث‌فرهنگی تبیین شده و هر یک از طرفین ملزم به اجرای مفاد مورد توافق هستند.

توافقات کمیته فنی مشترک گردشگری در ۷ بند مشخص شده است که از مهمترین آنها می توان به استقرار و تقویت دفاتر گردشگری در مبادی مرزی زمینی دو کشور به منظور راهنمایی، ارائه خدمات و تسهیلات لازم به زوار و گردشگران و ساماندهی روند تردد آنها از طریق این مبادی، اشاره کرد.

توافقات کمیته فنی مشترک میراث فرهنگی در سه بخش، ثبت جهانی، موزه ها و نمایشگاهها و حفاظت و مرمت مشخص شد که بر اساس این بند، طرفین توافق کردند در حوزه میراث فرهنگی به منظور تحقق هدف صیانت موثر از مواریث فرهنگی، تاریخی و طبیعی ملموس و ناملموس همکاری داشته باشند.

برای پیگیری اجرای این تفاهم نامه، اجلاس مشترک طرفین در هر سال حداقل دو بار در ایران و عراق تشکیل شود و گزارش پیشرفت تفاهم نامه را مورد بررسی قرار دهد.

براساس توافق صورت گرفته، دومین نشست کمیته فنی مشترک گردشگری در تاریخ ۲۵/۲/۲۰۱۶ در شهر بغداد کشور عراق و با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط با هماهنگی دو طرف برگزار خواهد شد.