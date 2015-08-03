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۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۰۵

رئیس سازمان اوقاف در دیدار با نائب رئیس مجلس عراق:

هیچ ملت و دولتی نمی‌تواند جایگزین روابط میان ایران و عراق شود

هیچ ملت و دولتی نمی‌تواند جایگزین روابط میان ایران و عراق شود

رئیس سازمان اوقاف در دیدار با نایب رئیس مجلس عراق گفت: به برکت قرآن و ائمه هیچ ملت و دولتی نمی تواند جایگزین روابط میان این دو ملت و کشور شود؛ چرا که هر دو ملت به قرآن و اهل بیت اعتقاد دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در دیدار با شیخ ماهر حمودی عضو هیئت رئیسه عراق گفت: به برکت دولت برآمده از رای مردم  عراق این روابط مستحکم تر شده است و سیاست ایران این است که از ملت و دولت عراق حمایت کند.

وی افزود: امیدواریم این ارتباط بیش از گذشته عمیق تر شده و  ادامه داشته باشد. موضوع وقف و عتبات عالیات از نشانه هاو علاقه های بسیار مهم و عمیق دو ملت است. چرا که مردم ایران بخشی از سرمایه خود را وقف عتبات می کنند.

محمدی با اشاره به وجود بقاع متبرکه در ایران آنرا نشانه ای از  ارادت مردم ایران به اهل بیت دانست.

در این دیدار رئیس سازمان همچنین گزارشی از روند ثبت موقوفات در ایران در سامانه جامع  به نائب رئیس مجلس عراق ارائه کرد.

حجت الاسلام محمدی در این دیدار ضمن اعلام آمادگی سازمان اوقاف برای ارائه تجربیات اوقافی گفت: در این زمینه موقوفات مختص ائمه اطهار (ع) و عتبات عالیات، شناسایی شده است.

وی گفت: تاکنون به همه تعهدات ایران در این زمینه عمل شده است و صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف از این جمله است.

کد مطلب 2874220

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