نمایشگاه دستاوردهای تامین اجتماعی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور هلدینگ های شرکت سرمایه گذاری انرژی تامین، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، هلدینگ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، شرکت همکاران سیستم، بانک رفاه کارگران، شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، هلدینگ شرکت سرمایه گذاری سیمان، شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران، شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی، موسسه علمی و فرهنگی، گروه هتل های هما، هلدینگ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، هلدینگ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین، شرکت هلدینگ سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت خدمات ارتباطی رایتل برگزار شد.

این نمایشگاه به مدت ۳ روز از ۱۲ لغایت ۱۴ مرداد بر پاست و مقرر است فردا صبح دکتر نوربخش و مدیران سازمانی به همراه خبرنگاران از این نمایشگاه بازدید کنند.

همچنین طی روزهای دوم و سوم این نمایشگاه کارگاه تخصصی با موضوعات سرمایه گذاری ذخایر صندوق، چالش ها و روندها و تامین منابع مالی به صورت پنل آزاد برگزار می شود.