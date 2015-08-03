۲۸۰ پزشک امسال عازم حج تمتع می شوند/استقرار پزشکان زن

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر رضایی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی های انجام شده، ۲۸۰ پزشک به حج تمتع امسال اعزام و در هتل ها مستقر می شوند، تصریح کرد: با توجه به سابقه حضور پزشکان زن در هتل های محل اقامت زائران خانه خدا در سال گذشته امسال تعداد این پزشکان با ۱۵ نفر افزایش به ۷۵ پزشک رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان اعزامی زن به حج تمتع امسال نسبت به سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است، گفت: پزشکانی که در قالب کاروان های حج تمتع برای ارائه خدمات درمانی در هتل محل اقامت زائران خانه خدا مستقر می شوند، پزشکان عمومی، متخصص داخلی و قلب هستند و سایر پزشکان متخصص در قالب کادر بیمارستانی به حج تمتع امسال اعزام خواهند شد.

رضایی به تجربه ارائه خدمات درمانی از سوی پزشکان زن از سال ۹۲ در حج تمتع اشاره کرد و یادآور شد: حضور پزشکان زن برای معاینه زائران زن خانه خدا با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و و بسیاری از زنان در هتل ها به پزشکان زن مراجعه کردند.

به گفته وی، نماینده بعثه مقام معظم رهبری و همچنین رئیس سازمان حج و زیارت ابراز رضایت خود را از ارائه خدمات درمانی از سوی پزشکان زن به زنان زائر اعلام کردند.

مسئول برنامه ریزی اعزام پزشکان حج تمتع سال ۹۴ با اشاره به اینکه در سال جاری هر هتلی که ۷۰۰ زائر داشته باشد، یک پزشک زن ساکن نیز در آن خواهد بود؛ اذعان کرد: علاوه بر آن در ۶ هتل مکه شیفت ۲۴ ساعته برای پزشکان زن در نظر گرفته شده و در مابقی هتل های محل اقامت زائران نیز پزشکان زن در شیفت های ۸ تا ۱۶ ساعته فعالیت خواهند کرد.

وی ادامه داد: البته پزشکان در ساعت های غیر از شیفت نیز پاسخگوی زائران خواهند بود.

رضایی با اعلام اینکه پزشکان در ۸۰ هتل در مکه و مدینه مستقر شده و پاسخگوی زائران ایرانی خواهند بود، خاطرنشان کرد: پزشکان در ۵۴ هتل مکه و ۲۶ هتل مدینه در شیفت های ۱۶ و ۲۴ ساعته به زائران خدمات بهداشتی و درمانی لازم را ارائه خواهند داد.

به گفته وی در هتل های دارای بیش از ۶۵۰ زائر، پزشک زن ساکن خواهد بود.