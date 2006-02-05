ملت ايران زير بار زور نمي رود/ آزموده را آزمودن خطاست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در اين ديدار، ابتدا حداد عادل با ابراز خرسندي از سطح روابط دو كشور، اظهار اميدواري كرد كه متعاقب اين سفر مناسبات تهران - سارايوو در كليه زمينه هاي مورد علاقه دو طرف به ويژه در بستر پارلماني تقويت و تحكيم شود.

وي با اشاره به توانمندي هاي اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران، آمادگي دولت و مجلس شوراي اسلامي را جهت گسترش مناسبات دوجانبه مورد تاكيد قرار داد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به دوران جنگ داخلي در بوسني و هرزگوين، از روند استقرار صلح و دموكراسي در آن كشور اظهار خرسندي كرد و افزود: اميدواريم تنوع قومي و نژادي كه روزگاري موجب جنگ هاي داخلي بوسني بود، اكنون به عاملي جهت پيشرفت كشور شما تبديل شود.

وي در پايان سخنانش با انتقاد از استاندارد دوگانه غرب در بسياري از موضوعات بين المللي، به موضوع ارجاع گزارش پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اشاره كرد و گفت : ملت ما زير بار زور و زورگويي نمي رود و آزموده را آزمودن خطاست.

در ادامه اين ديدار، نيكولا اشپريچ رئيس مجلس نمايندگان بوسني و هرزگوين نيز ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و با يادآوري حمايت هاي مادي و معنوي جمهوري اسلامي ايران از مردم بوسني، دولت و ملت ايران را دوست هميشگي دولت و ملت بوسني و هرزگوين توصيف كرد.

وي با ارائه گزارشي از روند تحولات و اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در كشورش، ابراز اميدواري كرد كه با حمايت مجالس دو كشور، سطح مناسبات فيمابين، بيش از پيش ارتقاء يابد.

اشپريچ همچنين با اشاره به قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در قبال جمهوري اسلامي ايران، فعاليتهاي صلح آميز هسته اي را حق كليه كشورها دانست و افزود: اميدواريم اين مشكل با صبر و درايت مقامات ايران هرچه زودتر و به بهترين وجه حل شود.

رئيس مجلس نمايندگان بوسني و هرزگوين در پايان سخنانش، رسما از رئيس مجلس شوراي اسلامي جهت انجام بازديد رسمي از آن كشور دعوت كرد و حداد عادل نيز اظهار اميدواري كرد كه در اولين فرصت اين ديدار عملي شود.

در پايان اين ديدار، طرفين بر ضرورت تشكيل گروه هاي دوستي پارلماني در مجالس دو كشور و رايزني و همفكري بيشتر در مجامع بين المللي تاكيد كردند.