به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز، مدیرکل فنی حرفه ای گلستان، عصر دوشنبه، در بازدید وزیر تعاون از پروژه فنی حرفه ای روستایی رامیان، درباره این طرح گفت: این پروژه بالغ بر ۲۰ هکتار وسعت دارد و ویژه آموزش های حوزه کشاورزی، دام پروری و طیور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پیش بینی اولیه برای این طرح ارائه آموزش در ۷۶ بخش است و در حال حاضر فاز یک آن در فضایی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ متر مربع ساختمان و با ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی بیان کرد: در صورت تامین اعتبار، ۶ کارگاه آموزشی در این ساختمان دایر خواهد شد.

تیرانداز با بیان این که در این کارگاه، آموزش های تخصصی کشاورزی مدنظر است، تصریح کرد: در فاز بعدی پیش بینی می شود که احداث گل خانه، استخر پرورش ماهی، دامداری صنعتی برای پرورش گاو، اسب و شتر و مرغداری و همچنین آموزش زراعت در حوزه کشت های اصلی استان مانند گندم، کلزا و گیاهان دارویی در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: درخواست ما تخصیص اعتبار از محل اعتبارات ملی برای تکمیل این طرح است.

جواد صادقلو، فرماندار رمیان هم در این دیدار، گفت: از اعتبارات تملک دارایی شهرستان رامیان، امسال ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تکمیل فاز یک طرح هزینه شد.

در این بازدید، شعبه اقماری تامین اجتماعی خانه ببین به بهره برداری رسید.