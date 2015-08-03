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۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۰۹

وزیر تعاون از پروژه فنی و حرفه‌ای شهرستان رامیان بازدید کرد

وزیر تعاون از پروژه فنی و حرفه‌ای شهرستان رامیان بازدید کرد

رامیان- علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر خود به گلستان، در رامیان حضور یافت از پروژه فنی و حرفه‌ای این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز، مدیرکل فنی حرفه ای گلستان، عصر دوشنبه، در بازدید وزیر تعاون از پروژه فنی حرفه ای روستایی رامیان، درباره این طرح گفت: این پروژه بالغ بر ۲۰ هکتار وسعت دارد و ویژه آموزش های حوزه کشاورزی، دام پروری و طیور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پیش بینی اولیه برای این طرح ارائه آموزش در ۷۶ بخش است و در حال حاضر فاز یک آن در فضایی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ متر مربع ساختمان و با ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی بیان کرد: در صورت تامین اعتبار، ۶ کارگاه آموزشی در این ساختمان دایر خواهد شد.

تیرانداز با بیان این که در این کارگاه، آموزش های تخصصی کشاورزی مدنظر است، تصریح کرد: در فاز بعدی پیش بینی می شود که احداث گل خانه، استخر پرورش ماهی، دامداری صنعتی برای پرورش گاو، اسب و شتر و مرغداری و همچنین آموزش زراعت در حوزه کشت های اصلی استان مانند گندم، کلزا و گیاهان دارویی در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: درخواست ما تخصیص اعتبار از محل اعتبارات ملی برای تکمیل این طرح است.

جواد صادقلو، فرماندار رمیان هم در این دیدار، گفت: از اعتبارات تملک دارایی شهرستان رامیان، امسال ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تکمیل فاز یک طرح هزینه شد.

در این بازدید، شعبه اقماری تامین اجتماعی خانه ببین به بهره برداری رسید.

کد مطلب 2874288

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