ايجاد تحرك در جنبش عدم تعهد براي كشورهاي در حال توسعه ضروري است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزيران خارجه ايران و كوبا با تاكيد بر اراده رهبران دو كشور براي گسترش همه جانبه مناسبات، گشايش فصل جديدي در مناسبات تهران - هاوانا را اعلام داشتند.

آنان ايجاد تحرك و تحول در جنبش عدم تعهد را يك ضرورت فوري براي كشورهاي در حال توسعه در شرايط نوين جهاني بر شمردند.

وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار مواضع اصولي و روشنگرانه كوبا در مورد حقوق مسلم ملت ايران در برخورداري از فن آوري هسته اي را گام بسيار مثبتي در مناسبات دو كشور برشمرد.

متكي با تشريح ديدگاهها و مواضع كشورمان در خصوص اجلاس اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي و با تاكيد بر توقف تعهدات فراقانوني كشورمان بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي گفت: حق بين الملي ايران ناشي از عضويت در پيمان ان پي تي است و همه فعاليت هاي ايران مطابق با تعهدات و مصوبات ان پي تي مي باشد.

وزير امور خارجه كوبا نيز در اين ملاقات با اعلام همبستگي و حمايت كشورش در برخورداري ايران از فن آوري هسته اي گفت: كوبا از حقوق بين المللي ايران حمايت مي كند و ما معتقديم اين موضوع مهم حق همه كشورهاي جهان سوم است.

وي خاطر نشان كرد: كوبا همبستگي اعضا و ارتقاء جايگاه جنبش در روند تحولات جهاني را دنبال مي كند.

وزراي خارجه ايران و كوبا همچنين در مذاكرات امروز ابعاد مختلف همكاريهاي اقتصادي را مورد بررسي قرار دادند و جدول زماني برگزاري دور بعدي اجلاس كميسيون همكاريهاي مشترك اقتصادي در بهار آينده را نهايي نمودند. وزراي خارجه ايران و كوبا همچنين بر تنظيم سازوكار تماس هاي منظم ميان وزارت خارجه دو كشور تاكيد كردند.

متكي و پرزروكه با تاكيد بر تحكيم و گسترش هرچه بيشتر همكاريهاي جنوب - جنوب تصريح نمودند: كشورهاي مستقل با تكيه بر اراده مردمي در روند تحولات جهاني بيش از پيش ايفاي نقش خواهند نمود.