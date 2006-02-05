زورگويان قادر نيستند بر منافع ملت ايران اثرگذار باشند/ ملت ايران 22 بهمن حق ملي هسته اي خود را فرياد كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمود احمدي نژاد در بيانيه اي خطاب به ملت بزرگوار شجاع ايران با گراميداشت تقارن دهه فجر انقلاب اسلامي و ايام عزاداري سالار شهيدان، نكاتي را درباره عزم جدي دولت جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از حقوق ملي و مسلم ايرانيان خاطرنشان كرد.

متن كامل بيانيه رئيس جمهور به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت بزرگوار و شجاع ايران

تقارن دهه فجر انقلاب اسلامي و ايام عزاداري حضرت امام حسين (ع) فرصت مناسبي است تا رابطه وثيق حركت ملت ايران، با مسير كمال انساني و نهضت انبياء عليهم السلام و ويژگيهاي منحصر به فرد اين ملت در فرهنگ و تمدن و تلاش براي تكامل بشريت مورد تاكيد قرار گيرد.

امروز شما پرچمدار صلح و آرامش پايدار بر اساس عدالت و معنويت و الگوي همه ملتهاي آزاده و عدالتخواه جهان هستيد.

بيست و هفت سال ايستادگي، تلاش و مجاهدت شما همه شرايطي را براي يك جهش بلند و برپايي يك جامعه آباد، پيشرفته، مقتدر و نمونه اسلامي فراهم كرده و مسير تعالي و ترقي را در مقابل نسلها گشوده است.

اين روزها برخي از سردمداران چند قدرت زورگو كه در مقابل عظمت شما درمانده اند و از ايراد هر نوع آسيب و ضربه به شما مايوس شده اند در تلاش هستند تا با تمسك به شيوه هاي تبليغاتي و جنگ رواني و با جنجال و هياهو و استفاده از برخي سازمان هاي بين المللي و با ايجاد رعب و ترس به هر نحو ممكن راه پيشرفت جوانان با استعداد و فهيم ايران را سد كنند. آنان گستاخانه اعلام مي كنند كه ملت ايران حتي حق تحقيق و پژوهش در موضوع و انرژي صلح آميز هسته اي را هم ندارد بهانه آنان در اين اقدام غير قانوني احتمال انحراف ايران به سمت سلاح هسته اي ذكر مي شود، در حالي كه عليرغم بازرسي هاي گسترده، بي سابقه و شبانه روزي و نصب دوربين هاي متعدد تاكنون كوچكترين شاهد دال بر اين ادعا به دست نياورده و ارائه نداده اند از اين رو نكاتي چند را به استحضار ملت شريف مي رسانم:

1- دانش و فن آوري صلح آميز هسته اي دستاورد جوانان و دانشمندان كشورمان است و هيچ كس و هيچ كشوري آن را به ملت ما نداده است كه بخواهد دريغ يا منع كند.

2- وسعت كاربرد اين دانش در صنعت، كشاورزي، پزشكي، محيط زيست و نيرو به گونه اي است كه دستيابي به اهداف بلند اقتصادي و اجتماعي كشور بدون آن امكان پذير نيست.

3- اگر اجازه دهيم ما را از اين حق محروم كنند در آينده نه چندان دور بايد انگشت پشيماني و حسرت به دندان گزيده و دست نياز به سوي قدرتمندان زورگو دراز كنيم. در اين صورت پاسخ ما براي كوتاهي هاي احتمالي در برابر فرزندان برومند ملت در آينده چه خواهد بود؟

4- آنان بدون توجه به اقدامات خود و برخي كشورهاي همسويشان در توسعه تسليحات هسته اي و نيروگاههاي اتمي كه برخي از آنها حتي بدون پذيرش معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (N.P.T) عضو شوراي حكام هستند، با انواع بهانه تراشي ها و وارد كردن اتهامات بي اساس و با استفاده از نفوذ خود در برخي سازمانهاي بين المللي مي خواهند ما را از انجام اقدامات كاملا شفاف، قانوني و صلح آميز حتي در حد تحقيقات نيز باز دارند.

5- دولت جمهوري اسلامي نزديك به سه سال برنامه هاي مربوط به انرژي هسته اي را فراتر از مقررات و تعهدات و به طور داوطلبانه جهت اعتمادسازي متوقف كرد اما عليرغم اين همكاريهاي گسترده و به جاي قدرداني از اين اقدام شايسته، توقعات كشورهاي مدعي هر روز فزوني يافت تا جايي كه از سرگيري فعاليتي كه داوطلبانه تعليق شده بود جرمي بزرگ و نابخشودني محسوب شد آنان نه تنها گامي مثبت در رفع ممانعت از استفاده قانوني از حق ملت ما برنداشتند بلكه هر روز توقع جديدي را مطرح كردند. آنان به كمتر از قطع كامل همه فعاليتها و هر اقدامي كه ملت ما را يك گام به جلو مي برد راضي نيستند. لابد در آينده بايد دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خود را نيز تعطيل كنيم چرا كه آنان به فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي ما نيز اعتماد ندارند.

6- دولت جمهوري اسلامي به منظور اعتمادسازي به طور داوطلبانه و بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي پروتكل الحاقي را به اجرا درآورد و حتي بيش از حد قانوني با آژانس همكاري كرد و و اجازه بازرسي از تاسيسات اتمي خود را به صورت بي سابقه اي صادر كرد.

به گونه اي كه هيچ كشور عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي چنين اجازه اي را نداده است. به علاوه دولت جمهوري اسلامي جهت سلب هرگونه بهانه جويي اعلام كرد آماده است مشاركت ساير كشورها در فرآيند توليد سوخت را بپذيرد اما اين پيشنهاد راهگشا و بي سابقه نيز مانع از مخالفت هاي كشورهاي مدعي نشد.

7- موضعگيري هاي غير قانوني چند كشور مزبور كه خود را نماينده همه دولت ها و ملت ها مي پندارند، نشان مي دهد كه مبناي مخالفت آنان چيزي جز خودخواهي و انحصارطلبي نيست. آنان شوراي امنيت را كه بايد پاسدار صلح و امنيت در جهان باشد دائم به عنوان تهديدي براي تحت فشار قرار دادن ملت ها مطرح مي كنند و با اين اقدامات حيثيت نهادهاي بين المللي را زير سوال مي برند.

8- آنان مي دانند كه قادر نيستند هيچ اقدام قابل توجه و اثرگذاري را عليه منافع ملت ايران انجام دهند و مي خواهند با فشار سياسي ما را وادار به عقب نشيني كنند.

دولت جمهوري اسلامي به عنوان خادم ملت، خود را موظف مي داند با پشتيباني مردم شريف و شجاع از حقوق آنان قاطعانه دفاع كند.

اين خادم كوچك از مردم شريف تقاضا دارد تا در ايام عزاي حسيني در محافل و مجالس ذكر آن حضرت و به ويژه در يوم الله بيست و دوم بهمن نظر خود را در مورد حق ملي برخورداري از انرژي هسته اي كه كمتر از حق ملي شدن صنعت نفت نيست با صداي بلند و رساي خود ابراز دارند تا همه جهانيان بارديگر شاهد خواست و اراده ملت رشيد ايران باشند و دولت خادم نيز به وظايف خود عمل خواهد كرد.