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۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۴۲

گزارش تمرین تیم فوتبال استقلال/

تاخیر کرار و حضور عمران‌زاده در تمرینات/ رالی، مشکل جدید آبی‌ها!

تاخیر کرار و حضور عمران‌زاده در تمرینات/ رالی، مشکل جدید آبی‌ها!

هافبک عراقی تیم فوتبال استقلال تهران که در تمرین روز گذشته حضور نداشت، امروز با ۳۵ دقیقه تاخیر به جمع آبی‌پوشان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال تهران در زمین شماره ۲ آزادی و با حضور بیش از ۱۰۰ تماشاگر برگزار شد که حواشی این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* جاسم کرار که روز گذشته در تمرین حاضر نبود امروز پس از گذشت ۳۵ دقیقه از تمرین آبی پوشان به جمع آنها پیوست و تا پایان به طور انفرادی زیر نظر مربی بدنساز تیم تمرین کرد.

* خسرو حیدری امروز هم مانند روزهای گذشته تنها به دویدن دور زمین اکتفا کرد.

* میلاد فخرالدینی که به بازی ملوان نخواهد رسید، زیر نظر پزشک تیم ۴۰ دقیقه تمرین کرد و سپس راهی رختکن شد.

* صدای خودروهای مسابقه‌ای در ورزشگاه آزادی سوژه هواداران شده بود و آنها در خصوص مسابقات رالی صحبت می‌کردند.

* بازیکنان استقلال به شدت از صدای ناهنجار خودروهای مسابقه‌ای که در پیست آزادی مشغول تمرین بودند، عصبی شده و اعتقاد داشتند صدای این خودروها، تمرکز آنها را در تمرین به هم می‌زند.

* با دستور کادر فنی تا روز جمعه تمرینات استقلال پشت درهای بسته خواهد بود و خبرنگاران، عکاسان و تماشاگران حق حضور در تمرین آبی پوشان را ندارند.

* حنیف عمران‌زاده که روز گذشته به طور انفرادی دور زمین دوید امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد.

* در ابتدای تمرین پرویز مظلومی لحظاتی برای نفرات تیم صحبت کرد و سپس تمرین به دو بخش تقسیم شد که بازیکنان حدود ۳۵ دقیقه کارهای بدنی و سرعتی و کششی انجام دادند و در بخش دوم یک فوتبال درون تیمی را در قالب دو تیم سبز و نارنجی برگزار کردند.

* ریوالدو و پروپیچ دو بازیکن خارجی این تیم بسیار پرفروغ ظاهر شدند که این باعث شد مظلومی لبخند رضایت روی لبهایش بنشیند و بارها آنها را مورد تشویق قرار دهد.

* تمرین تیم استقلال ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت ۱۸:۳۰ در زمین شماره ۲ آزادی تمریناتش را جهت دیدار مقابل ملوان بندرانزلی ادامه خواهد داد.

* در پایان این تمرین بازیکنان زیر نظر پرویز مظلومی و مجید صالح به نواختن ضربات ایستگاهی پرداختند.

* تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه و از هفته دوم لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.

کد مطلب 2874347

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