به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال تهران در زمین شماره ۲ آزادی و با حضور بیش از ۱۰۰ تماشاگر برگزار شد که حواشی این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* جاسم کرار که روز گذشته در تمرین حاضر نبود امروز پس از گذشت ۳۵ دقیقه از تمرین آبی پوشان به جمع آنها پیوست و تا پایان به طور انفرادی زیر نظر مربی بدنساز تیم تمرین کرد.

* خسرو حیدری امروز هم مانند روزهای گذشته تنها به دویدن دور زمین اکتفا کرد.

* میلاد فخرالدینی که به بازی ملوان نخواهد رسید، زیر نظر پزشک تیم ۴۰ دقیقه تمرین کرد و سپس راهی رختکن شد.

* صدای خودروهای مسابقه‌ای در ورزشگاه آزادی سوژه هواداران شده بود و آنها در خصوص مسابقات رالی صحبت می‌کردند.

* بازیکنان استقلال به شدت از صدای ناهنجار خودروهای مسابقه‌ای که در پیست آزادی مشغول تمرین بودند، عصبی شده و اعتقاد داشتند صدای این خودروها، تمرکز آنها را در تمرین به هم می‌زند.

* با دستور کادر فنی تا روز جمعه تمرینات استقلال پشت درهای بسته خواهد بود و خبرنگاران، عکاسان و تماشاگران حق حضور در تمرین آبی پوشان را ندارند.

* حنیف عمران‌زاده که روز گذشته به طور انفرادی دور زمین دوید امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد.

* در ابتدای تمرین پرویز مظلومی لحظاتی برای نفرات تیم صحبت کرد و سپس تمرین به دو بخش تقسیم شد که بازیکنان حدود ۳۵ دقیقه کارهای بدنی و سرعتی و کششی انجام دادند و در بخش دوم یک فوتبال درون تیمی را در قالب دو تیم سبز و نارنجی برگزار کردند.

* ریوالدو و پروپیچ دو بازیکن خارجی این تیم بسیار پرفروغ ظاهر شدند که این باعث شد مظلومی لبخند رضایت روی لبهایش بنشیند و بارها آنها را مورد تشویق قرار دهد.

* تمرین تیم استقلال ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت ۱۸:۳۰ در زمین شماره ۲ آزادی تمریناتش را جهت دیدار مقابل ملوان بندرانزلی ادامه خواهد داد.

* در پایان این تمرین بازیکنان زیر نظر پرویز مظلومی و مجید صالح به نواختن ضربات ایستگاهی پرداختند.

* تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه و از هفته دوم لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.