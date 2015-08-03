به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی به همراه شعبانی بهار معاون ورزش همگانی امروز دوشنبه دوازده مرداد ضمن عیادت از بیت‌الله عباسپور در جریان روند مداوای وی قرار گرفت.

وزیر ورزش و جوانان در جریان این دیدار ضمن آرزوی بهبودی برای این ورزشکار کشورمان با پزشک معالج بیت‌الله عباسپور گفتگو کرد‌. همچنین پزشکان معالج این ورزشکار کشورمان نیز در خصوص بیماری عباسپور توضیحاتی را ارائه کردند.

محمود گودرزی در ادامه این بازدید از پزشکان معالج عباسپور خواست تا هر آنچه برای بهبودی این قهرمان کشورمان مورد نیاز است فراهم کنند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در گفتگویی با ناصر پورعلیفرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی خواست تا روند درمانی بیت‌الله عباسپور را تا بهبودی کامل پیگیری کنند.