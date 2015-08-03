معاون رئیس جمهور برای شرکت در جشنواره ملی کباب به بناب سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر امروز دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره ملی کباب بناب با انتقاد ازعدم اطلاع رسانی مناسب برگزاری جشنواره ملی کباب بناب ازسوی مسئولان سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گفت: باید نگاه ویژه ای به اطلاع رسانی و تبلیغات این جشنواره داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره می تواند باعث جذب گردشگران زیادی از شهرهای مختلف کشور به این شهرستان شود، گفت: با توجه به ثبت جشنواره کباب بناب در فهرست آثار ملی کشور انتظار این بود که مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بحث اطلاع رسانی و تبلیغات و پوشش خبری این جشنواره بوسیله صدا و سیمای مرکز استان اقداماتی انجام دهند.

فرماندار بناب سپس ضمن تقدیر و تشکر از همکاری بخش خصوصی در زمینه برگزاری این جشنواره تصریح کرد: برخلاف دستگاه های اداری حضور بخش خصوصی برای هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره فعال است و این درحالی است که اطلاع رسانی در باره آن ضعیف است.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری این جشنواره و نقشه راه این است که جشنواره کباب بناب بعنوان برگ زرینی در تاریخ شهرستان بناب ثبت شود. از این رو جشنواره باید در حد شأن و شخصیت مردم این شهرستان برگزار شود.

فرج اللهی همچنین با تأکید بر هماهنگی هرچه بیشتر مسئولان کمیته های برگزاری جشنواره از مسئولان کمیته ها خواست در مدت باقی مانده تا موعد برگزاری جشنواره حتماً در محل برگزاری جشنواره حضور یافته و از نزدیک مسائل را پیگیری کنند و انتظار داریم مسئولان میراث فرهنگی استان در دو روز باقی مانده برای این جشنواره ضمن استقرار در شهرستان در اجرای هرچه بهتر جشنواره مسئولان شهرستان را همراهی کنند.

وی تصریح کرد: با برگزاری آبرومند این جشنواره کباب بناب را بعنوان برند غذای سنتی مطرح کرده و بایستی افزایش تولید و اشتغال جزو خروجی پایانی این جشنواره مدنظر باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب همچنین به مسئولان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد براساس مصوبه جلسات قبلی مجری این جشنواره از خود شهرستان بناب است و هیچ بهانه ای در این مورد قابل قبول نیست.

فرج اللهی در عین حال اظهارکرد: فروش و ارائه کباب به مهمانان عزیز و مشتریان گرامی در طول دو روز برگزاری جشنواره کباب با ۴۰ درصد تخفیف خواهد بود.

گفتنی است، نخستین جشنواره ملی کباب بناب روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه جاری به مدت دو روز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و سایر مقامات کشوری و استانی در شهرستان بناب و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب برگزار خواهد شد.