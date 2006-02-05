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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۲۷

رئيس جمهور در ديدار وزير امور خارجه كوبا:

ملت ايران دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي را محكم طي خواهد كرد

ملت ايران دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي را محكم طي خواهد كرد

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي خواست ملت ايران است و ملت ما در اين مسير محكم ايستاده و مسير خود را طي خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر احمدي نژاد بعدازظهر امروز در ديدار وزير امور خارجه كوبا ضمن قدرداني از راي منفي كوبا به قطعنامه پيشنهادي اروپائي ها عليه ايران گفت: اجلاس اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي و مخالفت چند كشور با قطعنامه غربي ها نشان داد اجماع جهاني مورد ادعاي كشورهاي غربي عليه ايران، وجود ندارد.

رئيس جمهور همچنين ابراز اميدواري كرد اجلاس آتي كشورهاي غير متعهد، پربار و در سطحي بالا برگزار شود.

در اين ديدار كه  متكي وزير امور خارجه كشورمان نيز حضور داشت، فليپ پرز روكه وزير امور خارجه كوبا بر حق جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي تاكيد كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران نه تنها از حق خود، بلكه از حق تمام كشورهاي مستقل دفاع مي كند.

وي افزود : كوبا استحكام و ثبات قدم ايران را تحسين مي كند و هميشه همراه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

وزير امور خارجه كوبا همچنين دعوت نامه فيدل كاسترو رئيس جمهور كشورش از دكتر احمدي نژاد را براي شركت در اجلاس كشورهاي غير متعهد تقديم رئيس جمهور كرد.

کد مطلب 287437

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