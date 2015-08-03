ایران از شرایط امنیتی بسیار خوبی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در دیدار با آیت الله سید یحیی نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار داشت: رئیس جمهور همیشه با خیر و نیکی از آیت الله جعفری یاد می کند.

وی با اشاره به اینکه کشور در مسیر خوبی قرار گرفته است، افزود: انسجام خوبی بین سه قوا و سران نظام در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری وجود دارد.

رحمانی فضلی توافق هسته ای را نتیجه این وحدت و هم دلی دانست و تصریح کرد: کشورهای طرف مذاکره نمی توانند از تعهدات خود سر باز زنند چرا که آبر و اعتبار خود را پای این جریان گذاشته اند.

وزیر کشور افزود: تمام کشورها به جز اسرائیل و عربستان از توافق هسته ایران و گروه ۱+۵ حمایت کرده اند.

وی گفت: با توفیق الهی و لطف رهبری فضای خوبی به وجود آمده که باعث می شود دست دولت بازتر شود و مردم نیز نتیجه استقامت خود را خواهند دید.

کشور به لحاظ امنیتی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه کشور به لحاظ امنیتی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، افزود: با وجود ناامنی های فراوان در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، پاکستان و افغانستان با تلاش های صورت گرفته ایران اسلامی از شرایط نسبتا خوبی برخودار است.

وزیر کشور به شرایط این روزهای ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه با دخالت در سوریه و حمایت از داعش مسبب این شرایط شده و به قولی هر کسی آتش روشن کند در نهایت دامن خودش را نیز خواهد گرفت.

جنگ ترکیه با کردها به ایران مربوط نیست

وی افزود: جنگ ترکیه با کردها مسئله داخلی این کشور بوده و به ایران مربوط نیست.

رحمانی فضلی با تاکید بر مخالفت ایران با هرگونه خشونت و افراط گری، ادامه داد: اگر در این میان پای مسلمانان در میان باشد از آنها حمایت می کنیم.

وزیر کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: باید با تمام توان برای حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنیم.

حل مشکلات مردم در حوزه اقتصاد، بیکاری و تورم باید در اولویت باشد

وی ادامه داد: حل مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد، بیکاری و تورم باید در اولویت قرار دهیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: امکانات و منابع برای حل مشکلات مردم موجود بوده و فضای لازم نیز ایجاد شده است.

وزیر کشور در ادامه سخنانش کرمان را استانی نمونه، نوآور و مبتکر دانست و افزود: در بحث مثلث توسعه سرمایه خوبی جذب شده و در حوزه آب نیز توفیقاتی حاصل شده است.

وی در پایان یادآور شد: دلیل این موفقیت ها وحدت و انسجام موجود در استان است.