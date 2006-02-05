براي ميزباني مطلوب مسابقات جام باشگاههاي آسيا آماده ايم

صادق درودگر با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: با داشتن تجربه دو دوره برگزاري مسابقات فوتسال قهرماني آسيا، تمامي شرايط را براي ميزباني مطلوب تيم شن سا فراهم كرده ايم و درجلسه ستاد برگزاري مسابقات جام باشگاههاي آسيا كه هفته آينده برگزار خواهد شد، آخرين هماهنگي ها پيرامون برگزاري هرچه بهتر اين مسابقات صورت خواهد گرفت.

درودگربا بيان اينكه نخستين دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههاي آسيا بطور آزمايشي دركشورمان برگزارمي شود، اظهار داشت: كنفدراسيون فوتبال آسيا درحال بررسي برگزاري اين بازيها است تا درسالهاي آينده اين مسابقات را درتقويم ساليانه خود قراردهد، ازهمين رو نخستين دوره اين رقابتها چندان با استقبال كشورهاي آسيايي روبرونشده، بطوري كه تاكنون تنها نمايندگان سه كشور ازبكستان، ژاپن و قرقيزستان آمادگي خود را براي حضور دراين مسابقات اعلام كرده اند، ولي مطمئنا درسالهاي آينده اين مسابقات از رونق بيشتري برخوردارخواهد شد.

وي در مورد اينكه چرا ورزشگاه آزادي بعنوان محل برگزاري اين مسابقات تعيين نشد، اظهارداشت: ما نيز پيشنهاد برگزاري اين مسابقات در سالن 12 هزارنفري ورزشگاه آزادي را به مسئولان تيم شن ساي ساوه ارائه كرديم، ولي مسئولان اين تيم علاقمند بودند تا مسابقات را درشهر ساوه برگزار كنند و ازهمين روسالن 2500 نفري فجرساوه براي برگزاري اين مسابقات تعيين شد كه با وجود اينكه از برخي استاندارهاي بين المللي برخوردار نيست، ولي اميدواريم بتوانيم ميزباني شايسته دراين مسابقات باشيم.

درودگر درمورد شانس كسب عنوان قهرماني اين دوره از مسابقات توسط تيم شن سا تصريح كرد: شن سا يكي ازبهترين وبا سابقه ترين تيمهاي فوتسال كشوراست كه با توجه به ميزباني اين مسابقات كسب عنوان قهرماني اين رقابتها دوراز دسترس نماينده كشورمان نيست وفدراسيون فوتبال و كميته فوتسال همه گونه حمايت را براي موفقيت نماينده كشورمان دراين مسابقات بعمل خواهد آورد.

رئيس كميته فوتسال درخصوص جوايزتيم هاي برتراين مسابقات يادآورشد: تيم قهرمان اين دوره ازمسابقات 20هزار دلارپاداش نقدي دريافت خواهد كرد، ضمن اينكه به تيمهاي دوم و سوم نيز به ترتيب 10 و5 هزار دلار اهداء خواهد شد كه كليه اين جوايز ازسوي تيم شن ساي ساوه ميزبان اين مسابقات تامين شده است.

درودگر درخصوص پخش تلويزيوني اين مسابقات اظهارداشت: درجلسه اي كه با مسئولان شبكه سوم سيما داشتيم همه گونه مساعدت ازسوي مسئولان اين شبكه براي پخش مستقيم مسابقات انجام گرفت وكليه مسابقات بطورمستقيم ازسوي شبكه سوم سيما پخش خواهد شد.