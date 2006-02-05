۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۵۶

پاسداري از ارزشهاي محرم(1)

عزاداري شايسته از شعائر و اعتقادات ديني نشأت مي گيرد

عزاداريهاي امام حسين(ع) مي بايست بر اساس دينداري باشند، برخي از ما در ايام سوگواري محرم تنها به عزاداري صرف اكتفا مي كنيم كه اين شيوه از ارزش لازم برخوردار نيست، بلكه عزاداري مناسب و شايسته مي بايست از شعائر و اعتقادات ديني نشأت بگيرد.

حجت الاسلام سيد ابوالحسن نواب رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: هر آئين داخلي كه به عنوان شيعه برگزار مي كنيم، ماندگاري آن بستگي به اين امر دارد كه چگونه آن را به اسلام مربوط كنيم و به ريشه برگردانيم .

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم با تأكيد بر اينكه دينداري بايد ريشه عزاداري باشد، يادآوري كرد: عزاداريهاي امام حسين(ع) مي بايست بر اساس دينداري باشد، اين از شعائر و شعور اسلام است، هرگز نبايد فراموش كرد كه عزاداري مبتني بر دينداري، ارزشمند است .

حجت الاسلام نواب افزود: برخي از ما در ايام سوگواري محرم، تنها به عزاداري صرف اكتفا مي كنيم كه اين شيوه از ارزش لازم برخوردار نيست، بلكه عزاداري مناسب و شايسته مي بايست از شعائر و اعتقادات ديني نشأت بگيرد .

وي با اعلام اينكه شعار مكمل شعور است، گفت: اگر عزاداريها روح و معنويت نداشته باشند، فاقد ارزشهاي لازم خواهند بود .

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم افزود: اگر عاشورا را به مراسمي غلو آميز، دروغين، پركذب و پرسروصدا تبديل كنيم، روندي كه طي سالهاي اخير سرعت گرفته، در اين صورت اين مراسم و اين آئين سرنوشتي جز شكست نخواهد داشت .

حجت الاسلام نواب با تأكيد بر اينكه مي بايست به عاشورا با تفكر امام راحل نگريسته شود كه معتقد بودند محرم عاملي براي زنده نگهداشتن اسلام است، گفت: در اين صورت مي توان اميدوار بود كه اين ايام، زمينه و بستري براي تقويت و گسترش دين اسلام باشند .

وي گفت: مي بايست با آئين محرم و عاشورا به گونه اي برخورد كرد كه عاشورا و تأثيرگذاري آن براي اسلام و مسلمانان، مكمل بعثت و فعاليت رسول اكرم (ص) باشد.

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم با يادآوري اينكه متأسفانه بحث بعثت و مقام پيامبر اكرم آنگونه كه شايسته است، گرامي داشته نمي شود، گفت: از امروز نزديك به 53 روز ديگر بزرگداشت رحلت پيامبر اسلام(ص) است كه همواره طي سالهاي گذشته شاهد بوده ايم كه اين مقام تأثيرگذار و بنيانگذار دين اسلام، بسيار ضعيف مورد توجه قرار مي گيرد .

حجت الاسلام نواب با تأكيد بر اينكه بايد بدانيم امام حسين(ع) نوه پيامبر است، افزود: وقتي شاخه داراي قدر و ارزش است كه تنه و ريشه نيز از احترام و جايگاه مناسب برخوردار باشد، براي تبيين دقيق و صحيح جايگاه حضرت سيدالشهداء مي بايست حضرت محمد(ص) نيز مورد توجه ويژه و خاص قرار گرفته، نقش وي در پايه گذاري دين اسلام و حفظ آن، تشريح شود .

وي اعلام كرد: كم توجهي به پيامبر اسلام(ص) نابودي تدريجي عاشورا را در پي خواهد داشت، در مقابل توجه لازم و شايسته به آن اسلام را زنده نگه مي دارد .

