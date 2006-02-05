عزاداري شايسته از شعائر و اعتقادات ديني نشأت مي گيرد

حجت الاسلام سيد ابوالحسن نواب رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: هر آئين داخلي كه به عنوان شيعه برگزار مي كنيم، ماندگاري آن بستگي به اين امر دارد كه چگونه آن را به اسلام مربوط كنيم و به ريشه برگردانيم .

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم با تأكيد بر اينكه دينداري بايد ريشه عزاداري باشد، يادآوري كرد: عزاداريهاي امام حسين(ع) مي بايست بر اساس دينداري باشد، اين از شعائر و شعور اسلام است، هرگز نبايد فراموش كرد كه عزاداري مبتني بر دينداري، ارزشمند است .

حجت الاسلام نواب افزود: برخي از ما در ايام سوگواري محرم، تنها به عزاداري صرف اكتفا مي كنيم كه اين شيوه از ارزش لازم برخوردار نيست، بلكه عزاداري مناسب و شايسته مي بايست از شعائر و اعتقادات ديني نشأت بگيرد .

وي با اعلام اينكه شعار مكمل شعور است، گفت: اگر عزاداريها روح و معنويت نداشته باشند، فاقد ارزشهاي لازم خواهند بود .

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم افزود: اگر عاشورا را به مراسمي غلو آميز، دروغين، پركذب و پرسروصدا تبديل كنيم، روندي كه طي سالهاي اخير سرعت گرفته، در اين صورت اين مراسم و اين آئين سرنوشتي جز شكست نخواهد داشت .

حجت الاسلام نواب با تأكيد بر اينكه مي بايست به عاشورا با تفكر امام راحل نگريسته شود كه معتقد بودند محرم عاملي براي زنده نگهداشتن اسلام است، گفت: در اين صورت مي توان اميدوار بود كه اين ايام، زمينه و بستري براي تقويت و گسترش دين اسلام باشند .

وي گفت: مي بايست با آئين محرم و عاشورا به گونه اي برخورد كرد كه عاشورا و تأثيرگذاري آن براي اسلام و مسلمانان، مكمل بعثت و فعاليت رسول اكرم (ص) باشد.

رئيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب قم با يادآوري اينكه متأسفانه بحث بعثت و مقام پيامبر اكرم آنگونه كه شايسته است، گرامي داشته نمي شود، گفت: از امروز نزديك به 53 روز ديگر بزرگداشت رحلت پيامبر اسلام(ص) است كه همواره طي سالهاي گذشته شاهد بوده ايم كه اين مقام تأثيرگذار و بنيانگذار دين اسلام، بسيار ضعيف مورد توجه قرار مي گيرد .

حجت الاسلام نواب با تأكيد بر اينكه بايد بدانيم امام حسين(ع) نوه پيامبر است، افزود: وقتي شاخه داراي قدر و ارزش است كه تنه و ريشه نيز از احترام و جايگاه مناسب برخوردار باشد، براي تبيين دقيق و صحيح جايگاه حضرت سيدالشهداء مي بايست حضرت محمد(ص) نيز مورد توجه ويژه و خاص قرار گرفته، نقش وي در پايه گذاري دين اسلام و حفظ آن، تشريح شود .

وي اعلام كرد: كم توجهي به پيامبر اسلام(ص) نابودي تدريجي عاشورا را در پي خواهد داشت، در مقابل توجه لازم و شايسته به آن اسلام را زنده نگه مي دارد .