تقابل اسلام و مسيحيت هرگز ؛ تحليل " مهر " از اهانت رسانه هاي غربي به پيامبر اسلام (ص)

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، پديده توهين به مقدسات اسلام اگر چه در رسانه هاي غربي بارها اتفاق افتاده كه نمونه آن كتاب نفرت انگيز "آيات شيطاني" سلمان رشدي بوده است، اما توهين اخير روزنامه هاي كشورهاي اسكانديناوي نسبت به پيامبر اسلام تاكنون سابقه نداشته است .



اين اقدامات همزمان، به طور قطع تصادفي واتفاقي نيست، بلكه در چارچوب يك برنامه وسيع سازمان يافته اي است كه در راستاي به چالش كشاندن جهان اسلام صورت مي گيرد.



بررسي تحليلي فرايند اينگونه حوادث كه در طول 5 سال گذشته در جهان رخداده نشان مي دهد كه نومحافظه كاران آمريكا ولابي صهيوينستي در يك طرح مشترك وسازمان يافته تلاش مي كنند تا افكار عمومي غرب وآمريكا را به سمت مرز بندي ميان تمدن اسلام ومسيحيت هدايت كنند.



پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 رسانه هاي غرب به ويژه رسانه هاي وابسته به صهيونيست ها تهاجم تبليغاتي گستردهاي را براي ترسيم يك چهره خشن از اسلام آغاز كردند.



اين تهاجم پس از انفجارات لندن ومادريد شكل جدي تري به خود گرفت، به گونه اي كه مسلمانان مقيم آمريكا واروپا به شدت تحت فشار قرار گرفتند و حملات گستردهاي به مساجد مسلمانان در آمريكا واروپا صورت گرفت.



متاسفانه بنيادگرايان مسيحي نيز تحت تاثير اينگونه تبليغات به سمت برخورد خشونت آميز با مسلمانان حركت كردند كه در راستاي آن موج اسلام ستيزي در غرب تشديد شد.



اين اقدامات، مقوله گفتگوي اسلام ومسيحيت را كه مسلمانان آن را مطرح كردند، به شدت تحت تاثير قرار داد، زيرا رهبران كشورهاي اسلامي احساس كردند كه بنياد گرايان مسيحيت كه از سوي صهيونيست ها بمباران تبليغاتي مي شوند ،تمايلي به بر قراري تعامل منطقي ومعقول با جهان اسلام ندارند.



علت اين امر اين است كه نزديكي دو تمدن اسلام ومسيحيت قطعا به حذف تدريجي صهيونيستهاي تندرو كه مايل به همزيستي دوستانه ميان پيروان اين دو تمدن نيستند منجر مي شود.



لذا در فرايند كوشش براي تقابل اسلام و مسيحيت مي توان به روشني نقش صهيوينستها كه تاثير گذاري فراواني بر رسانه هاي كشورهاي اسكانديناوي دارند، جستجو كرد.



اگر چه اسلام ومسيحيت هر يك داراي عقايد نسبتا متفاوتي هستند، اما شان نزول كتاب هاي آسماني وظهور پيامبران الهي صرفا براي نجات بشريت از جهل و فساد بوده ودر اين خصوص ميان اسلام ومسيحيت هيچگونه اختلافي وجود ندارد.



امروز به همان اندازه كه جهان غرب از تروريسم رنج مي برد، ملت هاي اسلامي نيز قرباني تفكرات منحرف گروه هاي افراطي هستند كه فهم صحيح از دين ندارند وبا اين تلقي ها وكج فهمي ها تلاش مي كنند تا عقايد خود را بر ديگران تحميل كنند.



لذا اگر كشورهاي اسكانديناوي سريعا در صدد دلجويي وپوزش صادقانه از يك ونيم ميليارد مسلما ن بر نيايند مسلما در آينده، جهان شاهد مرزبندي خطرناكي ميان غرب وشرق خواهد بود كه پيامدهاي سياسي واقتصادي اين مرزبندي بيش از همه متوجه كشورهاي غربي خواهد شد.



اقتصاد كشورهاي اسكانديناوي مبتني بر صادرات مواد غذايي به كشورهاي اسلامي است واگر مسلمانان كالاهاي كشورهاي غربي را به طور جدي تحريم كنند مسلما اين كشورها در آينده با بحرانهاي اقتصادي شديدي مواجه خواهند شد كه براي ملتهاي غربي قابل تحمل نيست.

