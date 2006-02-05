جنبش نرم افزاري و توليد علم به فرآيند كاركردي نرسيده است

حجت الاسلام قائمي‌ نيا، استاد دانشگاه و سردبير فصلنامه تخصصي ذهن، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با اشاره به اينكه توليد علم مراحل منطقي دارد اما فرآيند توليد علم يك عمل خلاقانه است، گفت: توليد علم نمي تواند در چارچوب منطقي و دستورالعملي قرار گيرد بلكه مي بايست خلاقيتهايي داشته باشد.

وي درباره بسترسازي براي فرآيند توليد علم اظهار داشت: توليد علم يك فعاليت و فرآيند جمعي و تاريخي است و هيچ كسي از صفر شروع نمي كند بلكه در قدم نخست با وضعيت موجود آشنا مي شود، يعني ذخيره معلومات را مورد بازبيني قرار مي دهد، سپس به ايده هاي بديع مي انديشد.

حجت الاسلام قائمي ‌نيا با تأكيد بر اين مطلب كه توليد علم يك ضرورت است اما ضرورتي است كه طي اين چند سال اخير در حالت دومي قرار گرفته و نتوانسته از فرآيند نظري و فلسفي خارج و به وضعيت كاركردي برسد، گفت: علي ‌رغم اينكه چند سالي از اين حركت گذشته ولي اين هنوز در وضعيتي است كه بستر خود را ازدست مي‌ دهد و دليل آن هم اين است كه به طور عمده كارهايي كه در اين مدت انجام گرفته يا كارهاي درجه‌ دوم و يا فراغ از وضعيت موجود است. يعني بيشتر مراكزي كه سراغ اين بحث ها رفته ‌اند به دنبال اين بودند كه توليد علم چيست و چه نظرياتي در باب توليد علم وجود دارد، اين يعني كارهاي درجه دوم.

وي در ادامهتصريح كرد: در اغلب موارد تكرار مكررات صورت گرفته و بزرگاني كه از قبل نكاتي داشته ‌اند اينها را بارها تكرار كرده ‌اند و در اين بستر جديد دوباره مطرح كردند. ما هنوز داريم روي بحث‌هاي درجه دوم مي ‌چرخيم.

حجت السلام قائمي نيا با تأكيد بر راهكارهايي كه مي توان براي اين مسئله بيان كرد، گفت : بيشتر اين راهكارها به زمينه سازي باز مي ‌گردد. به ‌نظر من مهم‌ترين كاري كه بايد انجام شود اين است كه سطوح را كاملا مشخص كرد. به طور مثال فرآيند توليد علم يك فرآيند زنده است، يعني مادامي كه خود پژوهشگر يا محقق به ‌صورت زنده درگير مسئله نشود و براي او ضرورت حياتي پيدا نكند توليد صورت نمي‌ گيرد و اين هم مستلزم اين است كه ارتباط زنده ‌‌اي ميان جوامع علمي باشد.

وي همچنين گشايش گفتگوي زنده با محققان و انديشمندان را يكي ديگر از راهكارهاي مهم در فرآيند توليد علم دانست و گفت : متخصصان و انديشمندان جامعه طي يك فرآيند زنده و رو در رو كه در چند سال اخير نيز بسيار گسترش پيدا كرده مي توانند باب پرسشگري و جستجوگري را در جامعه باز كنند. شرايط اجتماعي و تاريخي ايران حال حاضر نيز اين مجال را مي طلبد.