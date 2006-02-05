حاميان توهين به پيامبر اسلام(ص) پايان تمدن غرب را اعلام كردند

دكتر غلامرضا اعواني، رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن محكوم كردن عمل شنيع حاميان و انتشار دهندگان كاريكاتور پيامبر گرامي اسلام(ص) اظهار داشت : اين حركت نشانه اي بر تعارض آشكار و عدم سازگاري آن با عقل عرفي است. اگر اين افراد داراي يك عقل عرفي و شعور سطحي بودند دست به چنين حركت مذمومي نمي زدند.

دكتر اعواني تصريح كرد: حضرت رسول اكرم (ص) قرآن مجسم و كلام حكمت در نزد بيش از يك ميليارد مسلمان است. او معرفت الهي به معناي دقيق كلمه و كاملترين معناست. در ميان پيروان او اولياي بزرگي پرورش يافتند.

رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران توهين آشكار به پيامبر گرامي اسلام (ص) را نشانه اي از بي فكري دانست و تأكيد كرد: اين افراد به بهانه دموكراسي و آزادي بيان اقدام به چنين حركاتي شنيعي كرده اند كه اين حركت نشان بر عدم عقلانيت در ميان آنها است.

وي با ذكر اين مطلب كه من همه انسانهاي بزرگ را بزرگ مي شمارم گفت : اما اين مورد را نيز تأكيد كنم كه چنين اقدامي نشان از بي خردي است و نبايد مقدسات هر فرد و قومي را به هر دليلي مورد اهانت قرار داد.