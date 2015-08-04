به گزارش خبرنگار مهر آخرین روز از سی و دومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور صبح امروز سه شنبه با سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این همایش با بیان اینکه این اجلاس منظم شما با ابتکار شهیدان رجایی و باهنر که تحول خواه بودند پایه گذاری شده است گفت: بعد از انقلاب نیاز به تحول در آموزش و پرورش داشتیم و این ابتکار و این اجلاس تا امروز ادامه دارد.

وی افزود: تاثیرگذارترین بخش جامعه معلمان هستند زیرا کارشان تربیت ۱۲ میلیون نونهال کشور است زیرا می خواهند فرزندان ما را به شخصیت های بزرگ آینده تبدیل کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عظمت کار برای معلم ها است گفت: کار اصلی را معلمان باید انجام دهند زیرا آنها مستقیما با روح و روان فرزندان ما سر و کار دارند و کلمه کلمه آنها روی شخصیت و آینده کشور تاثیرگذار است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: خانواده بزرگ آموزش و پرورش به دلیل وسعت و حجم زیاد آن که زمانی ۱۸ میلیون دانش آموز بود اما امروز به ۱۲ میلیون رسیده است وظایف سنگینی را برعهده دارند و در همه جای کشور حضور دارند یعنی از عشایر و روستاهای کوچک تا قلب کشور حضوری فعال دارند.

وی افزود: باید روی این مجموعه حساب بیشتری باز می شد و بشود. بزرگی و حجم زیاد این خانواده بهانه ای است که نمی شود آنچه لازم است به آن داد و تبعیض را برطرف کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه من امروز را زمان تحول می بینم زیرا کشور به تحول نیاز دارد، گفت: ما در دوره گذشته دچار انحراف بزرگی شدیم و قبل از آن همیشه فراز و نشیب هایی داشتیم و افراط و تفریط به ما آسیب رسانده است یعنی یک عده بی حال که مفرطین و یک عده تندروی بی ترمز که افراطی هستند به ما آسیب زدند. البته وجودشان در هر مرحله ای بی ثمر نیست و می توانند در شرایط خاص مفید باشند اما در مجموع بهره ای از افراط و تفریط در کشور نمی بریم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: اولین اشکال افراط و تفریط این است که با اسلام و قرآن مخالف است شاید این عده فکر می کنند بهترین کارها را انجام می دهند و از نظر خودشان فداکاری حساب می شود مثل فداکاری هایی که گروه هایی مثل داعش و طالبان انجام می دهند و جهان اسلام را به این روز انداختند و خودشان را هم پیشرو می دانند.

وی افزود: این گروه ها اسلام را بدنام می کنند و آن را مساوی سربریدن، خفقان و فشار شکل می دهند. تفکر سلفی وهابی قرن ها پیش شکل گرفت و گاهی خاموش شد و در مقاطعی مجددا روشن شد و آسیب هایی را به اسلام رساند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: افراط و تفریطی که ما در داخل کشور از آن رنج می بریم امروز جهانی شده و در صورت این جریان ها متبلور شده است. جریان های تکفیری امروز زمینه سربازگیری آسان و ارزان دارند و جوان هایی که عصبانی هستند و احساس مظلومیت می کنند را جذب خود می کنند و به جای ساختن انسان ها آن ها را قربانی می کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی مهمترین نیاز امروز را تحول همه جانبه و واقعی به دور از شعار زدگی دانست و گفت: خداوند راه تحول را به ما گفته است و در قرآن می فرماید انتظار نداشته باشید خدا سرنوشت شما را از راه دیگری درست کند زیرا خداوند اگر می خواهد برای شما کاری انجام دهد از درون خود شما آغاز خواهد کرد. این یعنی انسان باید خودش متحول شود بعد تحول آفرین باشد تا بتواند اطراف خود را متحول کند.

وی با تاکید بر اینکه همه باید از خودشان شروع کنند و مردم باید تحول خواه شوند گفت: من فکر می کنم در این مقطع این اتفاق افتاده است. مردم ما در بدترین شرایطی که همه چیز از طرف دولت، شورای نگهبان و نهادهای امنیتی فشار ایجاد می شد تا انتخاب درست در انتخابات ۹۲ صورت نگیرد متحول شدند و تحول آفریدند و تغییر ایجاد کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در انتخابات ۹۲ مردمی که فکر می شد ناامید و خموده هستند یک دفعه در یک لحظه سراسر کشور، چند روز پیش از انتخابات، زلزله به وجود آمد و مردم به صحنه آمدند و خودشان را نشان دادند البته این اتفاق با یک حضور معمولی و بی هزینه صورت گرفت و عده ای را ترساند تا حداقل تصمیم گرفتند آن درویی که می خواستند بکنند را انجام ندهند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: مردم با جمله ارزشمند رهبر معظم انقلاب مبنی بر رای مردم حق الناس است توان دیگری گرفتند و مسئولین نهیب خوردند که مبادا حق الناس را بخورید زیرا کسی نمی تواند حق الناس را نادیده بگیرد و خداوند هم هیچگاه حق الناس را نمی بخشد.

وی تصریح کرد: کسی که ظلم کند و حق مظلوم را ادا نکند راهی برای سعادت ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بالاخره خواست مردم ناباورانه با اینکه در یک مرحله سدی در برابر آن ایجاد کردند محقق و تحول آغاز شد. البته ادامه تحول به خاطر موانعی که در راه قرار دارد سخت است. مردم تحولی که ایجاد کردند را باید خودشان حراست کنند و بر آن پایداری بورزند تا به تحقق کامل برسند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه یکی از جاهایی که تحول بروز کرد مسئله توافق هسته ای بود گفت: عده ای نمی گذاشتند این مهم اتفاق بیفتد و در مخالفت دست و پا می زدند و می گفتند تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شد.

وی افزود: البته بحث مذاکره برای قبل از انتخابات بود. با رهبر معظم انقلاب ماه ها پیش از انتخابات با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و سلطان قابوس پادشاه عمان پیامی از طرف آمریکایی ها به ایران آورد و رهبری موافقت کردند و سپس تیمی به عمان رفت تا مذاکره انجام شود. دو اجلاس طولانی هم داشتند اما ادامه پیدا نکرد چراکه آن تیم ها مصمم نبودند و به پشتیبانی نیاز داشتند تا بتوانند موفق شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در آن مقطع مردم از این موضوع خبر نداشتند تا حمایت کنند و دلواپسان نیز نمی دانستند تا حمایت نکنند و مخالفت بورزند. برای همین موضوع بی نتیجه ماند ولی سپس نتیجه اساسی آن را گرفتیم و تابوی مذاکره با آمریکا شکست خورد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال بعد آن اتفاق فرمودند من با اصل مذاکره مخالفتی ندارم. وقتی این جمله را گفتند خودش آغاز یک تحول بود

وی با بیان اینکه دولت روحانی ذاتا برای خود انگیزه کافی برای مذاکره داشت گفت: دولت قبل انگیزه جلوگیری از تفاهم را داشت و با شعارهایی تفاهم را در نطفه خفه می کرد اما دولت یازدهم به این امر اعتقاد داشت و از قدیم کار آقای روحانی همیشه متعادل بوده است. بالاخره از این کار حمایت شد و کار بسیار سختی هم بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بحث تصویب قطعنامه ۵۹۸ در پایان جنگ تحمیلی گفت: ما هم در دوره ای مذاکره داشتیم. البته در آن زمان دلواپس کمتر وجود داشت در قضیه قطعنامه و بعد از جنگ تحمیلی چانه زنی های بسیاری داشتیم. البته موضوع هم کوچک بود و تنها می خواستیم دو سه کلمه را از قطعنامه حذف کنیم تا حقمان ضایع نشود. زیرا یک سال قبل از آن قطعنامه صادر شده بود ولی ما محتوای آن را نپذیرفتیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: آنها بالاخره به این نتیجه رسیدند که با جنگ نمی توانند ایران را از پای درآورند ولی در اواخر جنگ نزدیک اهواز شده بودند و منافقین هم تا اسلام آباد آمدند اما دیدند زورشان نمی رسد. سپس وارد مذاکره شدند و ما با دو سه تغییر در قطعنامه ۵۹۸ حق خود را گرفتیم.

وی با بیان اینکه در آن مقطع تبلیغات زیادی علیه ایران وجود داشت گفت: ما در آن شرایط توانستیم همه تبلیغات را بشکنیم. ما در سازمان ملل طرفدار نداشتیم و شرایط نسبت به امروز خیلی بدتر بود و شرق و غرب و ارتجاع در جنگ علیه ما بودند اما ما در آن شرایط توانستیم قطعنامه را به نفع خود تصویب کنیم. این اتفاق عظمتی برای ایران بود که صدام را متجاوز اعلام کنیم زیرا هشت سال گفته بودند ایران جنگ طلب و متجاوز است و نمی خواهد مذاکره کند و زیر بار تفاهم برود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حرف ما در آن زمان این بود که عراق باید از خاک ما بیرون رود زیرا نمی شود وقتی آنها در خاک ما هستند ما با آنها مذاکره کنیم و تفاهم انجام دهیم. ما توانستیم در قطعنامه صد میلیارد دلار برای ایران غرامت بنویسیم که البته این یک دهم حق ما بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه روحانی در مذاکرات ۵۹۸ در پشتیبانی کار حضور داشت گفت: وی با همان تجربه و با همان تیم که در آن زمان در سطح معاونت وزارت خارجه کار می کردند امروز وارد میدان شد و مقتدرانه عمل کرد و به خوبی جلو آمد.

وی افزود: کسی باور نمی کرد ۶ تیم تجربه دار با پشتوانه قدرت امپراتوری تبلیغاتی در مقابل یک تیم ضربه بخورند زیرا نتوانستند حق ما را ضایع کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینهایی که برای شما تبلیغ می کنند حق ایران ضایع شده است خلاف می گویند یا نمی دانند و از مسائل پیچیده متن توافق چیزی نمی فهمند و یا اینکه مقالطه می کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: در آمریکا با پول فراوان و افراد حرفه ای کنگره آمریکا و لابی صهیونیستی تلاش می کنند این توافق را منتفی کنند. این حرف هایی که ما در داخل می شنویم آنها ۱۰ برابرش را می زنند و می گویند ایران سر ۱+۵ کلاه گذاشته است.

وی گفت: ما نمی خواستیم سر کسی کلاه بگذاریم ما از موضع قدرت و منطق روشن حرف زدیم زیرا آنها به ما ظلم کرده بودند و ما هیچگاه به دنبال بمب هسته ای نبوده ایم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این توافق انجام شد و تحول به معنای واقعی خود را نشان می دهد گفت: تحول های دیگر با این اتفاق محقق خواهد شد. اول تحول جهانی مهم بود تا ما از یک جنگ سرد طولانی و مشاجره بسیار حساس و کم زمینه که در گذشته داشتیم بیرون بیاییم و بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که فریاد کنگره آمریکا و اسرائیل بلند شود که امروز بگویند ایران به یک قدرت بزرگ تبدیل شده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: البته آنها ترسیده اند و دروغ می گویند. یکی از آنها گفته بود اگر ایران را رها کنید ظرف یک سال ۲۵ هزار سانتریفیوژ فعال می شود و ظرف چند هفته بعد از آن بمب هسته ای توسط ایران ساخته خواهد شد اما ما اعلام کردیم که هیچگاه به دنبال بمب هسته ای نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتدار علمی ما در بحث مذاکرات هسته ای کارساز شد تصریح کرد: ما اقتدار سیاسی و نظامی در مقابل ۶ قدرت جهانی نداریم. زیرا آنها با توان نظامی خود می توانند تمام دنیا را ذوب کنند. این اقتدار علمی ما بود که به آنها فهماند ما دانش هسته ای را می دانیم و می توانیم این صنعت را تا آخر محقق سازیم. آنها اگر ما را تحریم هم کنند نمی توانند سواد و علم را از ما بگیرند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دنیا فهمید در مقابل یک قدرت علمی بزرگ قرار دارد و در واقع پایه تحولی که به وجود آمده است اقتدار علمی ماست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به اجلاس پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل گفت: در این اجلاس از روی عمد روسای سه قدرت جهانی یعنی روسیه، آمریکا و ایران را در سخنرانی های اولیه گذاشتند تا در یک بخش سخنرانی کنند این اتفاق یک علامت از برداشت آنها نسبت به ایران است.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات هسته ای و تعامل با دنیا گفت: من می بینم وزیر خارجه آمریکا از کشورش به منطقه ما آمده است و می خواهد عرب هایی که نگران شده اند را آرام کند. این یعنی دنیا می خواهد با ایران کار کند ولی ما چرا درب مذاکرات را به روی خود می بندیم؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر منطق ما اسلامی و قوی است نباید از مذاکرات بهراسیم و اگر فکر می کنیم ما منطق قدرتمند نداریم و حرف عقلانی نمی زنیم و می پنداریم که هر موج رادیویی مزاحم ماست و همه سایت ها ما را گرفتار می کند نمی توانیم با دنیا تعامل داشته باشیم اما در غیر این صورت نباید از تعامل و مذاکره بترسیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: دنیا به قدرتمند بودن و جایگاه ایران توجه کرده است و همکاری ما با دنیا اهمیت یافته است. ما می توانیم در برابر ابرقدرت های جهان نقش مهمی ایفا کنیم.

وی با اشاره به برخی اختلافات در آمریکا در خصوص توافق هسته ای اظهار کرد: امروز جنگ سردی در آمریکا میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آغاز شده که محور اصلی آن ایران است. اوباما و تیم آن می گویند ایران قوی شده و قابل متوقف شدن نیست و نمی خواهد بمب بسازد و ما نیز تمام راه ها را برای رسیدن ایران به سلاح هسته ای بسته ایم اما طرف مقابل آنها این موضوع را قبول نمی کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما بعد از توافق توانستیم امنیت خود را تامین کنیم زیرا دنیا چیزی جز شفافیت و اطمینان از ما نمی خواهد ما هم ثابت کردیم که از بمب هسته ای تنفر داریم و به دنبال آن نیستیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه تاکید کرد: شما معلم ها کسانی هستید که پایه های اصلی اقتدار علمی را در جامعه ایجاد می کنید. پایه اصلی در دبستان دبیرستان شکل می گیرد و در دانشگاه به اوج خود می رسد اگر ما این تحصیلات مقدماتی یعنی دبستان و دبیرستان را نداشتیم و آموزش و پرورش هم وجود نداشت به جایگاه واقعی خود نمی رسیدیم.

وی با بیان اینکه معلم ها حق بسیار بزرگی به گردن جامعه دارند گفت: اولین شرط تحول این است که نظام بیش از این به آموزش و پرورش اهتمام کند. ما در دوران سازندگی معتقد بودیم که سازندگی آینده دار در آموزش و پرورش شکل می گیرند و دکتر نجفی با این تفکر طرح تغییر نظام آموزشی را به تصویب رساند که متاسفانه من نمی بینم امروز این طرح محقق شده باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گفته می شود آموزش و پرورش خیلی بزرگ است و دستش خیلی باز نیست. من باید بگویم هرچه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود ضرری ندارد زیرا بازده آن از هر سرمایه گذاری بیشتر می شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه در توسعه علمی تنها آموزش مهم نیست بلکه پژوهش هم اهمیت دارد گفت: ما باید از ابتدا ذهن دانش آموزان را در پژوهشگری تقویت کنیم. باید کارآفرینی را در فرزندان خود رشد دهیم و به آنها آموزش دهیم که چگونه می توانند یک شغل ایجاد کنند.

وی افزود: باید زیباترین و بهترین چیزها در مدارس در اختیار دانش آموزان باشد و مدارس مجهز به تجهیزات الکترونیک شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نباید فکر کنیم که بودجه آموزش و پرورش یک بودجه مصرفی است شاید به اصطلاح این بودجه در بخش تولیدی نباشد اما وقتی می خواهیم یک انسان بسازیم باید هزینه کنیم. آیا انسان ساختن از ساختن یک پل کمتر است؟

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه معلمان باید نشاط داشته باشند و مشکلی نداشته باشند گفت: در بودجه بندی آموزش و پرورش نباید تبعیضی قائل شویم ما زمانی طرح نظام هماهنگ را تصویب کردیم اما نمی دانم چرا اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه از معلمان با این حقوق نمی شود انتظار داشت سر کلاس با دانش آموز با نشاط مواجه شوند گفت: باید کارها را به گونه ای پیش ببریم که معاش مناسبی برای معلمان فراهم شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان تاکید کرد: به صلاح نیست که با معلمان برخوردهای تند داشته باشیم و نمی شود با جریان فرهنگی و معلمین برخورد بدی انجام داد.