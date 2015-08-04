به گزارش خبرنگار مهر؛ کاریکاتوریست سایت گل با این کاریکاتور، خشم مورینیو از باخت برابر آرسنال را که به از دست رفتن جام منجر شد، ترسیم کرده است.

مورینیو با عصبانیت در پایان بازی مدال دوم خود را به سوی تماشاگران پرت کرد . سرمربی تیم فوتبال چلسی گفت مدال نایب قهرمانی مال بازنده‌هاست و او این مدال را به همین خاطر بین طرفداران انداخت.

چلسی در دیدار خیریه لیگ برتر، برابر آرسنال شکست خورد تا اولین شکست مورینیو در برابر ونگر ثبت شود.

نظر ژوزه مورینیو سرمربی چلسی این بود که ما تیم بهتر زمین بودیم، ابتکار عمل دست ما بود و کنترل بازی را در دست داشتیم. وی گفت: به آرسنالی‌ها تبریک می‌گویم آنها با تلاش زیاد و دفاع زیاد توانستند به این برد دست یابند.

مورینیو پس از پایان دیدار با تمام بازیکنان آرسنال دست داد ولی به سراغ ونگر نرفت.