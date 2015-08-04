به گزارش خبرگزاری مهر، «پائولو جنتیلونی» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در رم، درباره اینکه ایتالیا چه اقداماتی برای احیای آنچه در دوره تحریم‌ها از دست رفته انجام خواهد داد، گفت: این یک فرصت بزرگ است؛ ایتالیا همواره مناسبات تاریخی و فرهنگی با ایران داشته است.

وی اظهار داشت: بدون تردید روابط اقتصادی ما در دوره تحریم آسیب‌دیده و متحمل ضرر شده است، اما توافقی که در وین حاصل شد و به اعتقاد ما توافق بسیار مثبتی نیز بود، فرصت احیای مناسبات را به ما می‌دهد.

وزیر امور خارجه ایتالیا با ابراز خوشبینی درباره ادامه مقابله ایران با افراط‌گرایی‌ها که صلح و ثبات را تهدید می‌کند، افزود: این برای ما یک امید بزرگ است.

جنتیلونی گفت: البته اهمیت مناسبات اقتصادی نباید از نظر دور داشته شود، اما جنبه سیاسی نیز مطرح است. ما امیدواریم توافق هسته‌ای به ما اجازه دهد هر چه بیشتر ایران را در تلاش‌هایمان برای تثبیت منطقه مشارکت بدهیم.

وی نقش ایران را در تثبیت منطقه برای اروپا حائز اهمیت خواند و اظهار داشت: اهمیت فراوان این مسئله از انجا ناشی می‌شود که از یک سو، منافع مشترکی در مقابله با داعش و احتمال شکست دادن این گروه تروریستی وجود دارد و از سوی دیگر، برخی موضوعات خاص مانند سوریه یا لبنان وجود دارند.

وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: من امیدوارم بتوان بین ایران و ایتالیا و بین ایران و اروپا همکاری مثبتی را برقرار کرد؛ ما در اروپا به مشارکت ایران در ثبات منطقه علاقه داریم و فکر می‌کنم، ایتالیا بتواند نقش پیشاهنگ را در اروپا ایفا کند.

جنتیلونی که به همراه وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا و در صدر یک هیئت اقتصادی و صنعتی راهی تهران است، در پاسخ به این سوال که ایتالیا پیش از تحریم ها با حجم مبادلاتی بالغ بر هفت میلیارد یورو، نخستین شریک تجاری ایران در اروپا بود و آیا امکان بازگشت به آن جایگاه برای ایتالیا وجود دارد؟، تصریح کرد: این هدف ماست؛ من اطمینان دارم که ما از نقاط قوتی مانند قدمت روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران و همچنین علاقمندی دو ملت به یکدیگر، برخورداریم. اما ایران و ایتالیا باید شراکتی تشکیل دهند که فقط به افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور محدود نشود، چون ایتالیایی‌ها شرکای قابل اعتمادی هستند.