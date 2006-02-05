به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان دانش‌آموزي، جلسه هيئت امناي سازمان دانش آموزي براي تعيين رئيس جديد اين سازمان صبح امروز با حضور وزير آموزش و پرورش در محل اين وزارتخانه برگزار شد.

در اين جلسه ذبيح الله احمدي با كسب 13 راي از 16 راي اعضاي هيئت امنا، به عنوان رئيس جديد سازمان دانش آموزي انتخاب شد البته دراين جلسه 3 تن از اعضا حضور نداشتند.

بنا به اين گزارش، سازمان دانش‌آموزي فعاليت خود را از سال 1376 آغاز كرده است و طبق اساسنامه آن هر چهار سال يك‌بار رئيس اين سازمان توسط هيئت امنا تعيين مي‌شود.

در اين هيئت امنا وزير آموزش و پرورش به عنوان رئيس و رئيس سازمان تربيت بدني، دبير شوراي عالي جوانان، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، رئيس اتحاديه انجمن اسلامي دانش‌آموزان، مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 4 نفر از اعضاي اصلي سازمان دانش‌آموزي شامل دو دختر و دو پسر، 2 نفر از همكاران افتخاري سازمان دانش‌آموزي، دو نفر افراد مطلع و صاحب ‌نظر و دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش حضور خواهند داشت.

ذبيح الله احمدي متولد روستاي حسن آباد در شهرستان داراب از استان فارس است. دوران ابتدايي و راهنمايي خود را در دبيرستان نمونه توحيد 1 در شيراز گذراند و دوران ليسانس و فوق ليسانس خود را در دانشگاه شهيد رجايي گذرانده است و همزمان در دبيرستان‌هاي تهران كار دبيري انجام مي داده است.

وي هم اكنون نيز علاوه بر تدريس در دانشگاه شهيد رجايي، دوره دكتري خود را در دانشگاه خواجه نصير مي گذراند.



