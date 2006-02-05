مسعود مرادي بازي حساس كويت و بحرين را قضاوت مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" مرادي براي قضاوت اين ديدارچهارشنبه دهم اسفند به همراه حسين نجاتي و اسماعيل صفيري كمكهاي خود دراين ديدار راهي كويت خواهد شد.

لازم به يادآوري است: ديدار تيمهاي فوتبال كويت و بحرين درگروه D رقابتهاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا روز 12اسفند ماه در كويت برگزارخواهد شد.

مسعود مرادي پيشتر تاكيد كرده بود كه كنفدراسيون فوتبال آسيا وفيفا براي زيرنظر داشتن وضعيت آمادگي او قضاوت يكي، دو بازي از بازيهاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا را برعهده وي خواهند گذاشت.

مسعود مرادي به گردهمايي داوران جام جهاني كه فروردين سال آينده درشهر فرانكفورت آلمان برگزارمي شود، دعوت شده است.