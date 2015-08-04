به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار سیدمهدی صادقی استاندار قم با وی، طی سخنانی به ویژگی‌های منحصر به فرد قم در زمینه‌های مختلف اشاره و این شهر را متعلق به جهان اسلام دانست.

استاد برجسته حوزه، وجود حرم حضرت معصومه(س)، حوزه‌های علمیه و مسجد مقدس جمکران را از امتیازات اصلی قم برشمرد و افزود: دولت باید با شناخت ظرفیت‌های خاص قم، نسبت به خدمت به این شهر نگاه ویژه داشته باشد.

وی با تأکید بر مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی، وجود بیش از ۳۰۰ موسسه فرهنگی در قم را مورد توجه قرار داد و گفت: دولت می‌تواند از این ظرفیت عظیم برای تقویت مبانی فرهنگی کشور استفاده کند.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق با گروه ۱+۵ را دستاوردی بزرگ برای مسئولان کشور برشمرد و افزود: پیروزی در این مذاکرات ثمره بزرگی و ابهت ایران اسلامی بود.

رهنمودهای مراجع تقلید و بزرگان حوزه راهگشاست

سید مهدی صادقی استاندار قم نیز در این دیدار، توفیق خدمت در قم را غنیمت شمرد و گفت: امیدوارم با بهره‌گیری از تجربیات مدیریتی خود بتوانم منشأ خدمات در شهر مقدس قم باشم.

وی با اشاره به روابط بسیار خوب دولت با مراجع عظام تقلید، از حمایت‌های ایشان از خدمت‌گذاران مردم قدردانی کرد و گفت: فرمایشات و رهنمودهای مراجع عظام تقلید و بزرگان حوزه را در همه زمینه‌ها راهگشاست.

استاندار قم همچنین مسائل فرهنگی، عمرانی و اقتصادی را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و افزود: با همگرایی مسئولان و تعامل و همکاری آن‌ها در همه زمینه‌ها می‌توانیم به توسعه و ترقی همه جانبه استان قم دست یابیم.